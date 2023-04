Ada Dumitru de la Survivor, necenzurată despre show: ”Moromete e extrem de rea, cu un tupeu ireal”

Ada Dumitru de la Survivor a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre eliminarea din motive medicale. Actrița a dezvăluit, cu mult umor, că și-a dat seama că în show-ul din Dominicană a dormit cel mai bine de când e pe Pământ. De asemenea, ea a excplicat și cum a decurs întâlnirea cu DOC, Faimosul cu care a avut conflicte fără precedent la Survivor.

Ada Dumitru de la Survivor, dezvăluiri de senzație după eliminare! Nu o iartă pe Moromete

a răspuns întrebărilor FANATIK așa cum știe ea mai bine. Glumind! Dar nu a ocolit subiecte legate de revederea cu DOC și cum a decurs momentul care toată lumea aștepta să fie unul tensionat.

De asemenea, când vine vorba de colegii ei din echipa Războinicilor, Ada nu e deloc îngăduitoare. Dacă pe Alin Chirilă îl vorbește frumos, Ada Dumitru a făcut-o praf pe Andreea Moromete pentru felul în care s-a comportat la Survivor.

De asemenea, actrița ne-a spus motivele pentru care a preferat să mai stea timp de o săptămână în Republica Dominicană, loc în care a fost impresionată de sărăcia lucie, dar și de bunătatea oamenilor. De asemnea, râzând, ne-a spus că îi este greu să se readapteze la dormitul în pat.

Ada Dumitru: ”În viața mea nu am avut un somn mai bun decât la Survivor”

Ce ți-au spus prietenii și membrii familiei când ai părăsit show-ul?

– Oh, n-am cuvinte. Prietenii mei și familia au dus tot un soi de Survivor, dar de acasă. M-au susținut până în pânzele albe, nu a existat zi de la Dumnezeu să nu îmi fie alături în lupta asta. Mi-au spus tot ce se poate spune pe lumea asta, sunt norocoasă pentru ce oameni am alături în viață.

Ai părăsit competiția pe motive medicale. Cum te simți acum că stai la căldură și dormi în pat?:)

Sincer? Ca naiba e cu dormitul în pat. Eu în viața mea nu am avut un somn mai bun decât la Survivor. Poate când eram la mama-n burtă să mai fi dormit atât de bine. Efectiv dormitul pe scândură este cea mai mare revelație a mea și nu înțeleg cu ce am greșit noi ca societate să ajungem să ne chinuim în pufoșeniile astea de saltele și pernuțe.

Când am ajuns prima noapte la hotel, m-am chinuit câteva ore să adorm în pat și după mi-am luat frumos păturica și m-am pus pe jos. Acum că am revenit full time la pătuț, au revenit trezirile cu gâtul aschilozat și durerile de spate. Cred că-mi schimb jobul și mă apuc să cutreier lumea, să încerc să conving oamenii să doarmă pe lemn. Fac un cult. (râde, n.red.).

Ada Dumitru de la Survivor: ”M-am intersectat zilele trecute cu DOC”

Ce relații de prietenie ai legat în show? Crezi că se vor păstra și după finală?

– Sunt convinsă că prieteniile o să rămână toată viața. Am stat unii cu alții 24/7, timp de 3 luni. Nu stăm atât cu nimeni, nici cu iubiții sau părinții. Am ajuns să ne cunoaștem la un nivel extrem de profund unii pe alții. N-avem cum să uităm cât om trăi prin ce am trecut acolo.

Chiar m-am intersectat zilele trecute cu DOC, cu care vorba aia, am avut ditai clenciu la Survivor. Eram la o terasă printre foarte mulți oameni și când am dat ochi în ochi, vorbeam din priviri. Oamenii poate ar judeca faptul că trecem peste ce la TV părea mult mai grav, dar realitatea este că te leagă ceva pentru totdeauna, indubitabil.

Cât despre fetele din Ministerio sau Remus, nu se pune problema. Oamenii ăștia mi-au fost alături în cele mai grele momente de acolo, mi-au fost alături la greu, d-apoi când om da de bine.

Ce părere ai de membrii fostului trib Războinici? Cum crezi că vor interacționa cu ai tăi foști colegi?

– N-am mari păreri despre războinici pentru că nu am interacționat cu ei. Din ce l-am văzut pe Alin Chirilă când a venit la noi, a fost un băiat de nota 100. Iar Moromete este o tipă extrem de rea, cu un tupeu ireal, asta după ce am surprins cum a imitat-o pe Carmen în consiliu sau cum a jignit-o pe Ștefania.

Să nu mai spun că mi-au zis prietenii că mă vorbea urât în testimoniale și realitatea era că față în față nu mai știa ce parte a dorsalului să pupe. Carmen, Ștefi și Bia sunt niște tipe extrem de inteligente și sunt sigură că vor taxa prostia, nu-mi fac griji. Dar mă doare să văd cum cineva își permite să facă așa ceva.

Ada Dumitru, impresionată de Republica Dominicană și oamenii de acolo: ”Sărăcia lor e toată un zâmbet”

Am văzut că în ești în Dominicană. Cum ți-ai petrecut timpul zilele acestea? Te-ai apucat deja de treabă remote sau aștepți să revii

– Am rămas o săptămână întreagă în Dominicană după show. A fost nebunie totală, am vrut să mă apropii pe bune de ce înseamnă acest loc, nu doar turistic. Dominicanii mi-au arătat cea mai multă iubire, oamenii trăiesc totuși într-o mare sărăcie, dar sărăcia lor e toată un zâmbet. Rar am văzut oameni atât de fericiți.

Mai întâi m-am dus prin satele foarte sărace și am împărțit dulciuri la copiii pe care îi vedeam, tribut al tuturor poftelor pe care le-am avut 3 luni și nu le-am putut realiza. După, am dat iama într-o piață de fructe unde m-am conversat cu toți oamenii pe care îi vedeam.

Mi-am făcut codițe dominicane la o localnică, am încercat tot ce înseamnă mâncăruri tradiționale, dar nu oricum, ci de la ultimele bodegi, de la locurile de unde mănâncă cu adevărat localnicii.

Am luat luat masa la un restaurant pe plajă unde gătea chiar mama ospătăriței, am fost într-un târg tradițional. Mai fusesem de multe ori în Dominicană înainte, dar la viața de resort. După Survivor, am simțit nevoia să cunosc cu adevărat locul ăsta, am devenit un om mult mai profund.