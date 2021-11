Adda, atac de panică după ce s-a vaccinat anti-Covid. Momente cumplite pentru artistă: „Mi-a fost frică”

Adda s-a vaccinat anti-COVID, însă a suferit un atac de panică imediat după aceea. Cântăreața s-a imunizat cu prima doză de Pfizer și recunoaște că i-a fost frică de vaccin din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut.

Blondina s-a temut să nu aibă o reacție adversă severă. Anul trecut, vedeta a ajuns pe mâinile medicilor în urma unei reacții adverse la un medicament. De asemenea, a fost diagnosticată cu o boală rară de piele, dermagrafism.

Fosta concurentă de la Asia Express a fost infectată cu SARS – CoV –2, acum ceva timp, dar nu a făcut anticorpi după aceea. În final, aceasta a luat decizia de a se vaccina.

Adda, atac de panică după ce s-a vaccinat anti-Covid

le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale cum a făcut un atac de panică după ce s-a vaccinat împotriva coronavirusului.

Artista a amânat momentul imunizării din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Sub atenta supraveghere a medicilor, Adda a decis că este momentul să se vaccineze, aceasta fiind cea mai sigură variantă pentru sănătatea ei.

Cântăreața s-a documentat în legătură cu vaccinul și cu efectele adverse. Aceasta a luat decizia de a se vaccina împreună cu medicii.

„Vaccinul nu îți garantează că nu mai iei. Dar te ajută să faci formă ușoară. Eu nu am cum să iau nici o pastilă. Ar fi mai periculos antiviralul și boala decât vaccinul în sine.

M-am tratat o dată de Covid doar cu vitamine și Tatăl Nostru. Noroc că a fost faza ușoară. Și dacă mai e să îl iau, vreau tot așa să fie.

Așa că, după ce doctorii au fost la curent cu analizele mele, am întrerupt antihistaminicul 48 de ore”, a scris artista pe .

Deși nu a avut reacții alergice, Adda a avut, totuși, un atac de panică minor după imunizare. Vedeta îi îndeamnă pe fani să se vaccineze și să discute cu medicii dacă cu probleme de sănătate.

„Am mers la Spitalul Universitar, unde mi s-a făcut testare subcutanată direct cu vaccinul. Am așteptat 30 de minute să vedem dacă fac alergie. Apoi, am luat o pastilă de antihistaminic.

Am așteptat o oră. M-au vaccinat apoi am stat încă o ora sub observație, în spital, cu toată aparatură la îndemână în caz de reacție alergică.

Îi mulțumesc doamnei doctor și personalului foarte drăguț care a fost lângă mine când am făcut atac de panică! Da! Am făcut un mic atac de panică că așa-s eu, panicoasă din fire.

Dacă aveți îndoieli, puneți întrebări specialiștilor! Documentați-vă! Alegeți ce e bine pentru voi! Vaccinați-vă în siguranță dacă aveți probleme de sănătate!”, a mai scris aceasta.

Ce probleme de sănătate are cântăreața

La un moment dat, cu care se confruntă de la finalul lui 2020. Artista a aflat că are o reacție alergică severă cauzată de un anumit antibiotic. Medicamentul i-a cauzat anul trecut mai multe erupții pe spate.

Fosta concurentă de la Asia Express le-a arătat fanilor, la momentul respectiv, cum arată spatele ei plin de cicatrici din cauza afecțiunii pe care o are.

„4 luni și ceva cu Dermografism. 4, din următoarele câteva, din următorii ani sau toată viața. Este o boală imprevizibilă. Cu zile bune și zile mai puțin bune. Greu de tratat.

Cele mai multe persoane care mi-au scris îl au de ani întregi, iar o mare parte dintre ele, mai ales femeile, sunt rușinate.

Se ascund de ochii critici ai oamenilor, după haine. Nu îți afectează viața fizic. O afectează psihic pentru că lumea vorbește, batjocorește si mai e categoria ‘care știe leacul suprem’. Și eu m-am ascuns, dar nu mai am de gând”, spunea vedeta la începutul acestui an.