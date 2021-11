De ceva vreme, Adda are probleme de sănătate. În urmă cu un an, artista a ajuns de urgență la spital și a aflat că are o boală de piele destul de rară.

În același timp, aceasta a descoperit că are și diabet de tip 2.

Adda i-a dezvăluit lui Damian Drăghici că a reușit să se vindece de diabet după ce a ținut o dietă foarte strictă.

Adda s-a vindecat de diabetul de tip 2. Are însă o boală de piele care nu-i dă pace

Adda a vorbit despre problemele sale de sănătate în podcastul lui Damian Drăghici. În urmă cu mai bine de un an aceasta a aflat că are diabet, dar și o boală destul de rară de piele. Analizele genetice au arătat că îi lipsesc unele enzime care ajută la descompunerea histaminei produsă de corp.

Histamina este o substanță extrem de importantă în reacția inflamatorie. Creșterea concentrației de histamină provoacă reacții alergice extrem de severe, dar și alte boli. În cazul artistei, din cauza acestei substanțe aceasta

Adda a recunoscut că această afecțiune îi dă mari bătăi de cap.

“Mi se poate întâmpla să stau de vorbă cu cineva și, în același timp, să mi se umfle buzele, să mă umplu de striații pe piele. Momentan, nu e la fel de rău ca acum câteva luni.

Acum, mă ajută foarte mult dieta, mănânc alimente cu zero histamină, beau apă suficient. Practic, este o dietă antiinflamatorie, bună și pentru oamenii care nu au nicio problemă de sănătate”, i-a mărturisit artista lui

Cum s-a vindecat Adda de diabetul de tip 2

Pentru a evita problemele, artista După o perioadă a mers să-și facă din nou analizele și a aflat că nu mai are diabet.

“Primesc foarte multe mesaje că nu au tratament și atunci oamenii au impresia că eu am găsit cura minune. Pe lângă nebunia asta cu histamina, anul trecut când mi-am făcut analizele după ce mi s-a declanșat criza, am descoperit că sufeream de diabet tip 2.

Acum, nu mai am pentru că l-am vindecat doar din alimentație”, a mai spus artista.