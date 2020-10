Adda își face curaj și apare fără strop de machiaj: ”Am probleme cu tenul de 10 ani”

Adda și-a făcut curaj în urmă cu puțin timp și a intrat în trendul vedetelor care se afișează fără strop de machiaj pe rețelele de socializare. Fosta concurentă de la „Asia Express” a mărturisit că are probleme cu tenul de aproximativ 10 ani, însă acum și-a surprins fanii cu naturalețea sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața nu apare foarte des nemachiată, dar acum fanii au putut-o vedea fără prea multe artificii. Blondina a îndrăznit să fie naturală și încurajează oamenii să aibă mai multă încredere în ei. În plus, artista este de părere că lumea va judeca mereu, de aceea este important să fim noi înșiși.

Vorbele pot distruge multe vise, este de părere Adda care încearcă să nu mai pună la suflet răutățile gratuite pe care le primește în mediul online. Acesta este și motivul pentru care nu mai are nicio teamă de a se afișa fără tone de fond de ten și rimel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adda, fără pic de make-up în mediul online. Ce spune despre naturalețe

„Nu am postat niciodată o poză cu mine în care să fiu nemachiată. Nu am avut niciodată curaj să îmi arăt fața goală, fără nimic (doar în Asia unde eram oricum desfigurată) 😅. Uneori le țin sub control, alteori nu”, a scris vedeta în dreptul fotografiei în care apare fără machiaj.

Adda a recunoscut că încearcă tot felul de tratamente pentru problemele pe care le are de ani buni cu tenul. Frumoasa cântăreață speră ca soluțiile folosite în acest moment să-și facă efectul, dar pentru asta este nevoie de multă răbdare.

ADVERTISEMENT

„Am încercat toate tratamentele posibile și acum sunt sub un alt tratament – al 10.000-lea care speeeer – Cuuu Răbdareee – să aibă rezultat. Dacă nu, mă împac cu mine – asta sunt! Îmi doresc mult să-mi văd fața imaculată, dar poate că trebuie să încep să o iubesc și așa și să nu-mi mai fie frică.

Oricum le-am auzit pe toate. Că sunt așa și așa și pe dincolo. Că nu sunt suficient de, că ar fi bine să. Să ce?! Trăim în era asta a imaginii uneori fără conținut. Și stau să mă întreb – Eu până la urmă de ce sunt aici? De ce m-am apucat de treaba asta? De ce nu am rămas să cânt în baie?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răspunsul e simplu – vreau să cânt pentru oameni. Pentru oamenii simpli așa ca mine, pentru inimi. Vreau să transmit un mesaj. Nu contează la câți oameni ajunge. Important e să ajungă la cine trebuie”, a completat cântăreața mesajul de pe Instagram.

Adda: ”Tu ai drumul tău! Nu-ți fie frică”

Fosta concurentă de la Antena 1 este conștientă că nu le poate face pe plac tuturor fanilor săi. Adda a ajuns la concluzia că nu trebuie să se ghideze după anumite standarde, ci să fie exact așa cum simte pentru că lumea va judeca oricum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Blondina își vede mai departe de drumul ei în cariera muzicală, nemaifiind-i frică de ce-i rezervă viitorul. Textul ei a scos la iveală și faptul că se pregătește pentru lansarea unei noi piese, care va fi dedicată „zeilor, icoanelor și sfinților”.

„Și am vocile astea în cap – Trebuie să fii «frumoasă» că dacă nu, nu te place lumea. Trebuie să fii slabă, să vorbești într-un anumit fel, să păstrezi niște aparențe că dacă nu, nu te place lumea. STOP! Pun așa presiune pe mine aiurea! Și toți o facem. Nu doar eu.

ADVERTISEMENT

Lumea judecă și o să judece mereu. Uită-te și la cei care te judecă. De curiozitate. Să nu crezi o secundă că ei sunt mai buni decât tine! Vorbele pot să te distrugă sau să îți dea putere și motivație!

Plângi, țipă, înjură dacă te simți bine, apoi mergi mai departe și luptă pentru acel ceva al tău care îți face inima să bată! Nu te uita în stânga și-n dreapta! Tu ai drumul tău! Nu-ți fie frică! Mama mi-a zis mereu că trebuie să fiu puternică și independentă!

ADVERTISEMENT

Habar n-aveam la ce se referea atunci când eram mica. Până când am ieșit în «lume» singură și viața a început să-mi dea câte o lecție în fiecare zi. Azi am curaj să-mi arăt fața imperfect de perfectă!”, a încheiat vedeta.