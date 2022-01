Obiceiul care o ajută pe Adela Popescu să reziste vieții cu trei copii: ”M-am tot gândit dacă e corect sau nu”

La 35 de ani, Adela Popescu este o femeie împlinită. Acasă are un soț care o iubește necondiționat și trei băieți, iar în plan profesional o duce cum nu se poate mai bine, fiind de ani buni

Dincolo de ceea ce se vede pe micul ecran sau pe rețelele de socializare, există și partea de familie, despre care vedeta vorbește foarte des, lucru pe care l-a făcut și acum.

Adela Popescu, ritual vechi de somn zilnic

Pe Instagram, acolo unde este destul de activă, prezentatoarea a făcut o analiză a ultimilor ani din viața sa – cei în care a adus trei copii pe lume – și a ajuns la o concluzie.

Vedeta de la Pro TV s-a reîntors în timp, în vremea copilăriei și a adolescenței, și spune că, încă de atunci, a avut o relație bună cu somnul, motiv pentru care chiar și câteva minute de odihnă fac diferența în ceea ce o privește.

Dacă atunci când era copil la părinți acasă, de voie sau de nevoie, adormea unde și când apuca, acum nu mai poate să pună această ”regulă” în practică, motiv pentru care face în așa fel încât să poată pune capul pe pernă în fiecare după-amiază.

”Adormeam pe canapea în sufragerie cu musafirii grămadă”

”Când eram mică ai mei categoric nu mi-au făcut un program de somn. Adormeam pe canapea în sufragerie cu musafirii grămadă, în poala mamei la vreo nuntă în sat, desigur, și în patul meu, dar nu după un program fix. Practic adormeam când mi se făcea și unde mi se făcea somn. Și mi se făcea, normal, că așa sunt copiii, trag de ei până nu mai pot, extrem de târziu.

Ce vreau să spun cu asta: Am o relație cu somnul bună. O asociere de plăcere cumva. E plăcut să adormi când simți că ți-e foarte somn. Și astăzi adorm cu ușuriță oriunde. Nu contează salteaua, lumina difuză, etc. Dacă mi-e somn, adorm. Deci pe de-o parte e bine. Pe de alta, mărturisesc că am foarte multe amintiri cu mine din copilărie și adolescența când simțeam literalmente că îmi cade capul de oboseală. Că o să lețin dacă nu mi-l sprijin pe ceva. Și asta ziua, la școală, în tren, la film, în autobuz. Îmi amintesc de mine foarte obosită.

Mă rog, unde voiam să ajung. Pentru că de șase ani nu am mai dormit o noapte legată, de ceva timp dorm în timpul zilei. Uneori o oră, uneori 30 de minute, uneori chiar și zece când fug mișelește în dormitor spunând că trebuie să împachetez hainele în dulap. Mi-am făcut o prioritate din a dormi. La fel ca în copilarie, aș putea și fără. Dar cu siguranță aș fi mult mai irascibilă, neatentă, absentă, indispusă. Așa că acum, la maturitate, îndrăznesc să spun, că făcând o prioritate din a dormi, calitatea vieții mele a crescut”, a spus Adela Popescu pe pagina personală.

Prezentatoarea, strictă cu cei trei copii

După ce a testat dormitul de plăcere, dar și cel de nevoie, Adela Popescu a ajuns la concluzia, inițial din egoism, după cum spune chiar ea, că este bine să aibă un program zilnic de somn.

Astfel, Andrei, Alexandru și Adrian nu îi calcă pe urme în ceea ce privește dormitul oriunde, oricum și oricând, ci au o oră fixă la care mami și tati îi bagă la somn, fie că vor, fie că nu.

Pentru că viața cu trei copii de vârste apropiate nu este ușoară, dar și pentru binele lor, Adela Popescu spune că liniștea din casă o face să continue să se impună în fața micuților.

”Eu îmi culc copiii devreme. M-am tot gândit dacă e corect sau nu. Normal că nu le convine neapărat. E mult mai distractiv să sară pe canapea. Ce mă face să cred că nu greșesc, este că adorm în maxim 15 minute de când ne punem în pat. De unde trag concluzia că nevoia de somn există. Mărturisesc, totul a pornit inițial din rațiuni egoiste. Îmi place liniștea din casă când ei dorm și câștigăm, eu și Radu, un timp al nostru”, a mai adăugat prezentatoarea TV.