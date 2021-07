Adela Popescu, dezvăluiri despre clipele grele înainte de a treia naștere: „Am simțit că mă prăbușesc”

Adela Popescu a povestit cum a decurs cea de-a treia naștere. Vedeta TV le-a dezvăluit fanilor cum au fost momentele de dinainte să se nască băiețelul ei.

Prezentatoarea de la Vorbește Lumea este în culmea fericirii după ce a devenit din nou mămică. Soția lui Radu Vâlcan nu a trecut prin momente ușoare, dar totul a meritat, judecând după emoțiile pe care le-a avut.

Adela Popescu, clipe grele înainte de a treia naștere: „Am simțit că mă prăbușesc”

a trecut prin clipe dificile înainte să aducă pe lume cel de-al treilea băiețel. Ajunsă la spital în zorii zilei, la 6 dimineața, blondina a așteptat cu nerăbdare să i se facă anestezia locală, astfel încât durerile să nu fie atât de mari.

Vedeta avea deja contracții dureroase și care apăreau tot mai des. Medicul care s-a ocupat de ea a decis să nu-i injecteze o cantitate mare de anestezie.

„Am ajuns în salon, m-am pregătit, apoi am mers în sala de nașteri pentru epidurală. Deja eram si mai dilatata, contracții dureroase și dese, așa ca s-a hotărât sa nu mi se injecteze cantitate mare de anestezie, doctorița mea, Anca Sultan, nedorind sa mai am pic pe expulzie.

E important sa simți contracția din plin, astfel încât să poți împinge în climaxul ei. După injectare s-a așezat puțin liniștea. Foarte puțin. Mă dilatasem deja serios, ajunsesem la 8, efectul anesteziei trecea, eu eram în agonie.

Foarte repede am ajuns la dilatație maxima, contracții de intensitate de 100%. Deci, după experiențele trecute, urma expulzia. (…) Am simțit că mă prăbușesc când am aflat că bebelușul era încă sus, nu voia deloc să coboare, în condițiile în care eu simțeam că nu mai pot.

Durerile erau inimaginabile și bebelușul nu voia să iasă. Nu mai aveam nicio variantă, era one way. Tot ce puteam face era să împing cu toată ființa mea, triplând durerea ce mi-e peste putință să o descriu”, a scris Adela Popescu pe Facebook.

Deși durerile erau insuportabile, bebelușul a întârziat să apară. În cele din urmă, Adela Popescu a adus pe lume cel de-al treilea copil, după care a izbucnit în plâns din cauza intensității momentului.

Adela Popescu, mămică pentru a treia oară

Adela Popescu a devenit mămică pentru a treia oară duminica trecută, pe 11 iulie. Vedeta de televiziune s-a externat după doar două zile, iar Andrei și Alexandru și-au cunoscut frățiorul.

Radu Vâlcan a declarat că numele băiețelului este o combinație între ceilalți doi copii ai celebrului cuplu. Încă nu a fost dezvăluit numele, însă cei doi vor reveni cu detalii în curând, cel mai probabil.

Adela Popescu a luat o pauză de la televiziune în luna ianuarie, chiar dacă era în primul trimestru de sarcină. Vedeta și-a dorit să fie ferită de orice pericol, dat fiind faptul că pandemia de coronavirus nu s-a terminat.