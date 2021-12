Adela Popescu, vis împlinit în 2021. Prezentatoarea de la Vorbește lumea și-a cumpărat casă pe litoral

Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” și-a făcut în urmă cu 2 ani o listă de dorințe, două dintre acestea realizându-se. Frumoasa blondină a dezvăluit visele pe care le avea și care s-au îndeplinit.

Un apartament pe litoralul românesc, în stațiunea Olimp, este fantezia care a prins contur în anul 2021, dovadă că artista și Radu Vâlcan, abia așteaptă sezonul estival.

Adela Popescu este recunoscătoare anului acesta nu numai pentru locuința de la Marea Neagră, ci și pentru faptul că în 2021 a venit pe lume cel de-al treilea băiat al său, Adrian.

ADVERTISEMENT

Adela Popescu, mărturie pe final de an. Blondina și-a îndeplinit două dorințe mari

ținut să mai menționeze că și-a planificat în trecut trei dorințe, doar că despre cea din urmă nu vrea să ofere prea multe detalii, cel puțin momentan.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Să fie, știți cum e. De Crăciun, când am deschis cutia cu globuri, am găsit-o. Prima: încă un frățior sau o surioară pentru Alexandru și Andrei.

ADVERTISEMENT

A două: o casă la mare. A treia: mai aștept. Frățiorul a venit, a treia nu s-a îndeplinit încă, și… și… și… chiar zilele trecute am plătit avansul pentru căsuța noastră de la mare.

Mă rog, nu e o casă pe pământ, ci un apartament la care visez de ani. Sunt atât de fericită că îmi bubuie inima! De Radu nu mai zic, că deși el avea ceva îndoieli (despre care o să vă povestesc altădată).

ADVERTISEMENT

Acum îmi spune numai cum abia așteaptă el să fie gata blocul (la vară) – și să plece cu băieții lui la Olimp.

Nouă ni se pare cea mai frumoasă zonă a litoralului românesc, așa că acolo este apartamentul) să își bea el cafeaua pe terasă în miros de pini și apă sărată, căci da, blocul e înconjurat de o pădure de pini, la doar 100 m de mare.

ADVERTISEMENT

Un viiiiiis!!! Eu îi zic să nu îmi mai fure fanteziile, că sigur ale lui au legătură cu infinity pool de la etajul 11 și rapanele cu usturoi de la cherhanaua de lângă.

Mâine e Revelionul. Nu uitați să visați. Și să vă și notați undeva ce. Că trece anul și uitați”, este mesajul lăsat de Adela Popescu pe pagina de .