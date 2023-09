Adela Popescu se întoarce în televiziune? Ce a mărturisit fosta prezentatoare de la Vorbește lumea

Vedeta din telenovela Numai iubirea ? Ce a mărturisit fosta prezentatoare de la Vorbește lumea. Soția lui Radu Vâlcan a anunțat care sunt planurile pe care le are pentru următoarea perioadă.

Adela Popescu revine pe micile ecrane? Declarația făcută de fosta gazdă a emisiunii Vorbește lumea despre acest aspect

Adela Popescu revine pe micile ecrane? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun fanii frumoasei artiste, la ora actuală. Declarația făcută de fosta gazdă a emisiunii Vorbește lumea face lumină legat de acest aspect.

Cântăreața și-a dorit să ia o mică pauză pentru că lucrează de la o vârstă fragedă și a simțit nevoia de asta. S-a concentrat pe creșterea și educarea celor 3 băieți, dar a avut și filmări la pelicula Retreat Vama Veche, în regia lui Petre Năstase.

Mai mult, fosta moderatoare de la Sunt celebru, scoate-mă de aici a mai subliniat că are proiecte în continuare și este posibil să apară pe sticlă cât mai curând. Momentan nu se știe care sunt planurile actriței.

„Și acum, cumva e pauză, pe care eu mi-am dorit-o și mă bucur de ea. Pur și simplu mă bucur de tihnă. S-a înțeles? Nici nu vreau să fac vreo pauză lungă. Eu sunt fericită. Am fost la Vorbește lumea și m-am simțit foarte bine.

Chiar m-a sunat mama să mă întrebe cum m-am simțit și i-am zis că foarte bine. Pentru că eu sunt ca peștele în apă, adică mă simt bine, nu am emoții, nu sunt stresată. Dar am nevoie de timp, am avut nevoie de el.

Acum am început deja niște discuții pentru niște noi proiecte și sunt cu toată inima spre a le face și a găsi ceva care mi se potrivește. Adică nu ne retragem la țară. Încă nu ne pensionăm”, a mărturisit Adela Popescu pentru .

Adela Popescu, în căutarea proiectului perfect

Adela Popescu a mai anunțat că este în căutarea proiectului perfect, unde să se simtă bine și în care să se regăsească din toate punctele de vedere. Frumoasa șatenă nu vrea să forțeze lucrurile și așteaptă momentul potrivit.

În altă ordine de idei, subliniază că nu mai vrea să demonstreze nimic, chiar dacă este o persoană care și-a dorit mult să facă ce îi place. De la 15 ani lucrează și crede că a avut parte de foarte multe lucruri frumoase.