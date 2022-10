Adela Popescu, uimită de situația din Republica Dominicană. Ce obiect nu a găsit vedeta în țara insulară

Adela Popescu are parte și de dificultăți în Republica Dominicană, acolo unde filmează emisiunea ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”, difuzată pe Protv.

Ce obiect esențial nu a găsit Adela Popescu în Republica Dominicană

Prezentatoarea a fost cazată o perioadă cu soțul și cu toți cei trei copii în țara insulară, iar Mare i-a fost mirarea să afle, la un moment dat, că în Republica Dominicană nu se găsesc aspiratoare.

Adela Popescu a împărtășit și fanilor ceea ce i s-a adus la cunoștință. Asta după ce a observat că femeile de serviciu de la cazare nu foloseau aspiratorul.

”Deși eu am luat de toate, (…) am luat și furtunul acela, adică batista bebelușului, gândindu-mă că o să-l conectez la un aspirator. Eu am văzut că femeia care ne face curățenie nu dă cu aspiratorul (…) a zis că nu e nevoie, că aici nu e praf.

Într-adevăr, aici nu e praf și se dă cu mătura. (…) Am început să căutăm un aspirator. Am cerut un aspirator (..) ”nu există aici aspirator”. Cum, mă, oameni buni, nu există asirator?!

Am sunat la șeful firmei care face recrutarea celor care fac curățenie ”pău nu, că noi n-avem aspiratoare”. Credeți-mă, peste tot am întrebat. Nu există aspiratoare nici de cumpărat”, a detaliat Adela Popescu

Adela Popescu, probleme și cu bona copiilor

De altfel, Adela Popescu a trebuit să rămână în Dominicană cu băiețelul cel mic, deoarece frații acestuia au început școala, în luna septembrie. Pe lângă problema lipsei aspiratorului, actrița a mai avut, în urmă cu câteva săptămâni, unele dificultăți și cu bona celor mici.

Concret, bona nu s-a putut deplasa în țara insulară din cauza unei vize, așa că vedeta a trebuit să apeleze la o alta din Republica Dominicană. Nu a fost, însă, pe placul ei, deoarece femeia nu s-ar fi ocupat corespunzător de fiii ei. Mezinul chiar ar fi dezvoltat anxietate.

” (…) Pur și simplu, bebelușul nostru care era foarte prietenos, zâmbăreț, după câteva zile de stat cu această fată, supravegheată, nu-mi imaginez că i-a făcut cine știe ce, s-a schimbat total. Era foarte anxios, plângea foarte mult și ea pur și simplu se așeza pe canapea, bebelușul pe covor”, a mai spus prezentatoarea pe rețelele de socializare.

Între timp, la ”Vorbește Lumea” au avut loc noi schimbări de moderatori.