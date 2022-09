Revine Adela Popescu la Vorbește lumea? Ce a spus vedeta despre înlocuitoarea sa, Lili Sandu

Adela Popescu a vorbit despre posibilitatea de a reveni la emisiunea Vorbește lumea, proiect pe care l-a părăsit pentru a merge în junglă dominicană, alături de Cabral, de unde prezintă Sunt celebru scoate-mă de aici.

Revine Adela Popescu la Vorbește lumea? Ce planuri are vedeta

De asemenea, Adela Popescu a spus și ce părere are despre Lili Sandu, cea care o înlocuiește la emisiune.

Despre revenirea la emisiune, Adela Popescu nu a vrut să dea prea multe detalii și s-a mulțumit să spună că vrea mai întâi să termine proiectul la care lucrează, anume Sunt celebru scoate-mă de aici, și apoi se va gândi ce o să facă pe viitor.

„Mai e cale lungă până când se vor termina filmările și nu vreau să mă gândesc la ce urmează. Vreau s-o iau pas cu pas, să ducem la bun sfârșit proiectul, să ne întoarcem cu bine acasă și apoi vedem ce facem mai departe”, a spus vedeta de la Vorbește lumea.

Adela Popescu a mărturisit că a fost foarte greu să plece de la Vorbește lumea, emisiune pe care o prezintă de șase ani.

Totuși, aceasta a specificat că a mai avut unele pauze atunci când a născut, astfel că era familiarizată cu ceea ce înseamnă, de fapt, plecarea.

Vedeta a vrut și o nouă aventură și de aceea a acceptat să plece în Republica Dominicană vreme de două luni pentru

„Sigur că mi-a fost greu. Sunt împreună cu echipa de la „Vorbește lumea” de șase ani, dar eu am tot venit și plecat în timpul ăsta, am născut și așa am mai lipsit de la emisiune. Îmi doream această nouă provocare”, a spus ea, pentru .

Ce părere are Adela Popescu despre Lili Sandu

Adela Popescu a fost întrebată și de părerea ta despre

Prezentatoarea TV a spus că Lili Sandu nu are nevoie de sfaturi din partea ei și a avut multe cuvinte de laudă la adresa înlocuitoarei sale de la Vorbește lumea, pe care a numit-o inteligentă și frumoasă.

Vedeta a mărturisit că Lili Sandu și băieții fac o echipă foarte bună.

„Lili nu are nevoie de sfaturi din partea mea. E extrem de frumoasă, e inteligentă, are experiență, se știe cu băieții.

Plus că a mai fost la „Vorbește lumea” acum ceva timp și s-a descurcat minunat. Îmi place foarte mult de ei, au o energie bună și sunt o echipă foarte tare”, a mărturisit Adela Popescu.