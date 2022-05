Adele a împlinit 34 de ani şi e de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreaţa britanică

Adele este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din lume. Aceasta a trecut printr-o transformare incredibilă după ce a slăbit zeci de kilograme.

Cele mai cunoscute melodii ale cântăreţei Adele

Adela a spus în repetate rânduri că apreciază oamenii pentru ceea ce sunt, nu pentru felul în care arată și niciodată nu a simțit invidie față de persoanele care aveau o siluetă suplă.

Tocmai de aceea, vedeta s-a concentrat mereu pe cariera sa muzicală și a făcut ce știa mai bine: să compună și să cânte. Așa a ajuns cunoscută și apreciată, astfel că kilogramele în plus nu au fost niciodată o problemă pentru Adele în cariera sa.

A decis să slăbească abia atunci când și-a dat seama că viața îi este afectată, artista suferind și din cauza despărțirilor din viața ei. Dacă pe plan profesional totul mergea perfect pentru Adele, nu același lucru se poate spune despre viața personală.

Cu siguranță toată lumea a auzit de melodiile Someone like you, Rolling in the deep sau Hello. De asemenea, celebre sunt și Skyfall, When we were young și .

Cu ce bărbat celebru a fost căsătorită Adele

a trecut printr-un divorț dureros în aprilie 2019. Aceasta s-a despărțit de tatăl copilului său, Simon Konecki. Acesta este un director executiv de caritate.

Acesta s-a mutat la Londra când avea zece ani, deși s-a născut la New York. A lucrat pe piața bursieră, dar a renunțat pentru a-și îndeplini visul de a face lumea mai bună.

, fostul soț al lui Adele, este cofondatorul unui brand ecologic de apă, numit Life Water. Ulterior, el a fondat Drop4Drop, o organizație caritabilă care vrea să aducă apă potabilă în toate zonele lumii.

Simon Konecki și Adele au început o relație în anul 2011, iar în 2012 aceștia au devenit și părinți. Au fost foarte discreți în privința relației lor și s-au căsătorit în mare secret, în anul 2017. Totul a fost realizat cu atâta discreție că nici măcar acum nu se cunoaște data exactă a nunții lor.

Doi ani mai târziu, Adele și partenerul ei de viață au decis să o ia pe drumuri separate, dar au rămas în relații bune pentru a-și crește împreună fiul, pe Angelo.

“Adele și partenerul ei s-au separat. Ei s-au angajat să își crească fiul împreună cu dragoste. Ca întotdeauna, ei cer intimitate. Nu vor exista alte comentarii”, a transmis purtătorul de cuvânt al vedetei la acel moment.

Vedeta a recunoscut că nu a mai dorit căsnicia pentru că nu mai era fericită și nu se mai regăsea în relația. Astfel, a decis să își găsească singură fericirea.

„Pur și simplu nu era…Nu mai era potrivit pentru mine. Nu am vrut să ajung ca mulți alți oameni pe care îi cunoșteam.

Nu aș fi fost nenorocită, dar aș fi fost pentru mine o nenorocită dacă nu m-aș fi pus pe primul loc. Dar, da, nu s-a întâmplat nimic rău sau ceva de genul acesta”, a spus cântăreața.

Cum arată şi ce face în prezent Adele

După divorțul ei, Adele a slăbit enorm. Aceasta a dezvăluit că a suferit de anxietate și a observat că dacă face sport se simte mai bine. Vedeta a susținut mereu că nu s-a abținut de la mâncare și a reușit să slăbească doar prin sport.

Adele se bucură acum de succes, după o pauză de mai bine de șase ani, lansând un nou album, „30”, care are un mare succes. Vedeta se iubește acum cu Rich Paul, impresar al sportivilor din NBA.