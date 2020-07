Adelina Pestrițu, înainte de operațiile estetice! Diferențele de look sunt uriașe: ”Avem impresia că mi se descompune fața”

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai dorite femei din România, însă înainte să devină celebră, pe vremea când era soția lui Liviu Vârciu, bruneta arăta diferit.

La acea vreme, fosta prezentatoare TV nu avea nici buzele mărite, nici implanturi mamare, dar și nasul un pic mai mare și cu o formă diferită.

Medicul estetician a transformat-o în femeia de astăzi, însă bruneta spune că a trecut prin dureri groaznice, dar efortul a meritat.

Adelina Pestrițu, înainte de operațiile estetice

Celebritatea a forțat-o pe Adelina Pestrițu să intervină în forță asupra aspectului fizic. Astfel, prima intervenție pe care bruneta a făcut-o a fost de rinoplastie, operație care i-a schimbat total fizionomia.

” Îngrozitoare (n.r. experiența operației la nas). Am făcut atac de panică, pentru că aveam impresia că nu mă oxigenez suficient. Aveam impresia că mi se descompune toată fața când merg. Eu am trecut printr-o operație de rinoplastie cu metodă clasică, nu cu laser. Este diferit, dar a meritat. Rezultatul este cel dorit. Mie mi-a fost greu să suport durerea sau să depind de pansamente, dar unii oameni nu au nici o treabă.”, a declarat Pestrițu, pentru click.ro.

Mulțumită de rezultatul medicului estetician, vedeta TV și-a mai făcut o intervenție, anume de implant mamar. Ea și-a mărit sânii cu ajutorul silicoanelor, iar acum pozează provocator pe rețeaua de socializare, unde este intens urmărită.

După aceste două operații chirurgicale, Adelina Pestrițu a simțit nevoia să-și mărească și buzele, astfel că o dată la câteva luni își umple buzele cu acid hialurnic cu ajutorul medicilor esteticieni.

De asemenea, fosta prezentatoare TV și-a schimbat forma sprâncenelor și s-a tuns scurt, optând pentru o frizură mai atipică.

A pierdut peste 100 de mii de fani pe Instagram

Adelina Pestrițu a fost acuzată de către admiratorii ei că promovează un brand despre care se spune că a distrus fețele multor fete. Plush Bio este firma de cosmetice care a făcut contracte cu multe vedete de la noi, printre care și bruneta.

Peste 100 de mii de oameni s-au dezabonat de la contul ei de Instagram din cauza publicității pe care a făcut-o brand-ului condus de Ioana Marinescu, farmacistul care spunea că este medic dermatolog și prescria rețete de tratament.

” Am devenit fan al produselor Plush Bio. Am acasă o colecție impresionanta de creme, uleiuri, demachiante, ape micelare, creme hidratante de fata, ochi, buze, corp. Nu-mi lipsește absolut niciun produs pe care l-a creat și pe care ea îl comercializează.

Și vreau să vă dau câteva exemple de produse pe care vi le recomand și vouă în special pe perioada anotimpului rece: Demachiantul. Cel mai important pas în îngrijirea tenului îl reprezintă curățarea. Prin curățare se îndepărtează impuritățile, celule moarte, machiajul, praful, excesul de sebum.”, susține Adelina Pestrițu, încă, pe blogul personal edamagazine.

Deși susține că a renunțat la promovare, link-ul este încă activ, iar bruneta aduce numai cuvinte de laudă la adresa Plush Bio.

“ Cred că nici un aspect care se referă la sănătatea oamenilor nu poate fi ignorat și de aceea am decis suspendarea parteneriatului pe care îl am cu Plush Bio. Am evitat să îmi spun părerea până acum, pentru că, de obicei, nu mă implic în controverse, însă nu sunt indiferentă.

Nu pot să pretind că înțeleg suferința celor care au probleme cu acneea, deși am suferit și eu din cauza acestei boli în adolescență, dar le asigur de toată compasiunea și respectul meu.”, a anunțat, la un moment dat, Adelina Pestrițu.