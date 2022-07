Adevăratul motiv pentru care Jojo a renunțat la muzică. Până și familia ei a tras-o de mânecuță: „Nu excelam”

Jojo a făcut o serie de destăinuiri despre viața ei, în premieră, în emisiunea pe care actorul Marius Manole o realizează pe platforma Voyo.

Monica Anghel a rugat-o pe Jojo să nu mai cânte în viața ei

Cătălina Grama, care a vorbit inclusiv despre viața ei sexuală după ce a devenit mamă de două ori, dar și cum s-a întâmplat să renunțe la visul ei de a cânta.

De departe, cea mai interesantă declarație făcută de Jojo în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde” a fost legată de cariera ei în muzică, oprită după ce Monica Anghel, pe vremea Divertis, i-a cerut să nu mai cânte că o deranjează.

Peste ani, Jojo le-a pus copiilor și partenerului ei, Paul Ipate, melodia care a făcut-o celebră, „Roz”, iar feedback-ul pe care l-a primit de la aceștia n-a fost unul încântător.

Amuzată, Cătălina Grama i-a spus lui Marius Manole că s-a trezit la realitate și și-a dat seama, datorită apropiaților, că are talent actoricesc, dar ar fi bine s-o lase mai moale cu cântatul.

„I-am zis lui Paul: eu am scris acest vers (n.r.: Viața e roz și roz este lumea toată). Am încercat să pun piesa și fetiței mele și lui Achim și nimeni n-a putut s-o asculte de la mine din familie. Că mă întrebai de ce m-am lăsat. Nu cântam rău, dar nu excelam.

Mi-a zis Monica Anghel. Pe la 25 de ani am scos un alt album solo. La un moment dat mi-a zis Monica, nu mai cânta sis, că îmi râcâie urechile. Și am zis: gata”, a declarat Jojo în

Dezvăluiri despre viața intimă după ce a devenit mamă

Jojo a abordat și o temă ceva mai tabu, și anume cum s-a schimbat viața ei sexuală după ce a devenit mamă de două ori. Vedeta a zis că nu remarcă vreo mare diferență, însă a recunoscut că nu a avut atât de mult timp să petreacă momente în dormitor cu Paul mai ales din cauza oboselii.

„Nu mi se pare că a involuat viața sexuală. Noi avem casă. Deci, a fost ok. Nu e nicio problemă. Nu spațiul e problema.

Oboseala, pe bune… E un grad de oboseală pe care nu ai putea să ți-l imaginezi. Și ești și obosit. Acum copiii sunt mari. Când sunt mici, e grav”, a adăugat actrița.