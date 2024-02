Adevăratul motiv pentru care Mioara și Petre Roman au divorțat: “Am și eu dreptul”

Odată cu moartea sa, Mioara Roman a lăsat în urmă un mister legat de divorțul de Petre Roman. Cei doi au pus capăt unui mariaj, aparent foarte solid, în 2007, și nici până în prezent nu se cunoaște cu exactitate motivul. Mulți îl blamează pe fostul premier că s-a lăsat ”vrăjit” de o femeie mai tânără, adică Silvia Chifiriuc, actuala lui soție.

De ce s-au despărțit Mioara Roman și Petre Roman după o căsnicie de peste trei decenii

În perioada vieții, și stârnea invidii prin mariajul său, deoarece a rezistat lângă Petre Roman, fost premier al țării, mai bine de trei decenii. Anunțul lor legat de divorț a surprins o țară întreagă.

ADVERTISEMENT

În 2007, Mioara Roman și Petre Roman erau pe primele pagini ale ziarelor prin separarea lor. Gurile rele l-au pus la zid rapid pe Petre Roman, în timp ce o compătimeau pe Mioara Roman. Fostul premier în vârstă de 77 de ani a fost aspru criticat pentru faptul că s-a refugiat în brațele Silviei Chifiriuc, care este mai mică decât el cu 25 de ani.

În 2009, Silvia Chifiriuc și Petre Roman atrăgeau și mai mult atenția, deoarece s-au căsătorit atunci. În spațiul public s-a vehiculat multă vreme că Petre Roman s-a lăsat sedus de o femeie care l-ar fi vrut doar pentru bani. Invitat la un moment în emisiunea ”40 de întrebăru cu Denise Rifai, el

ADVERTISEMENT

Petre Roman a declarat pentru sursa menționată că și-a pierdut mințile, deoarece s-a îndrăgostit, într-adevăr, profund de actuala sa soție. L-au atras atât frumusețea ei, dar și starea de bine pe care i-a oferit-o încă de cum a cunoscut-o.

” (…) Într-un fel, cum e viața, mi-am pierdut mințile. M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia… nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele”, a declarat Petre Roman în emisiunea

ADVERTISEMENT

Mioara Roman ar fi încercat de mai multe ori să divorțeze

De cealaltă parte, Mioara Roman spunea la scurt timp după divorțul de Petre Roman că ea a fost cea care a cerut divorțul adesea. Unul dintre lucrurile care nu o mai mulțumeau la căsnicia sa era expunerea publică prea mare.

”Mă copleșeau cei 16 ani de viață publică trăită ca soția unui erou. I-am scris lui Petre că ne despărțim și că problema publică e a lui, descoperind că eu nu trăiesc din publicitate și chiar mă deranjează. Nu este decent să dau detalii despre încercările lui de a mă face să mă râzgândesc.

ADVERTISEMENT

Ajunsesem la o saturație și nu era vorba câtuși de puțin de faptul că era în joc o altă femeie. Se adunaseră în familia noastră presiuni atât de mari și de multe și mai ales atâtea personaje, inclusiv slujbele și banii care ne lipseau. Obosisem, ajunsesem la un capăt”, declara mama Oanei Roman pentru Antena Stars.

Interesant este că atunci când a fost întrebată dacă relația lui Petre Roman cu Silvia Chiriuc a fost scânteia care a pus paie pe foc, Mioara Roman a avut un răspuns ușor vag. Mai mult, despărțirea ar fi transformat-o pe ea într-o femeie mai puternică

”Crezi că în 34 de ani, în viața unui bărbat, a fost prima sau ultima? De unde știți că eu nu am mai încercat să divorțez? Lucrurile nu se rup așa brusc pentru Popescu și Ionescu… Noi am avut o viață foarte dură. După acest divorț am devenit mai puternică, asta ar fi răsplata. N-am vrut și nu vreau să fiu mai puternică, poate mai bună, poate, cine știe”, a mai precizat Mioara Roman.