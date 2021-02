Adevărul despre Carmen Harra. Cu ce se ocupă, de fapt, în Miami

Carmen Harra este una dintre cele mai celebre figuri din industria mondenă, iar de-a lungul ultimilor ani toată lumea a început să se raporteze la ea ca la o prezicătoare.

Femeia care a anunțat cataclisme, lovituri de state și o serie de alte lucruri incredibile cu previziunile sale, cele mai multe neadeverite precum victoria lui Hillary Clinton în anul 2016 în fața lui Donald Trump, locuiește în Miami, Statele Unite, unde nu o duce deloc rău.

Cine este, de fapt, Carmen Harra și cu ce se ocupă ea cu adevărat în America? Răspunsurile la aceste întrebări s-ar putea să vă surprindă, căci numele ei este unul destul de cunoscut și în țara tuturor posibilităților și nu neapărat pentru profețiile sale.

De la Carmen Mureșan la Carmen Harra

În primul rând, numele vedetei este Doina Carmen Mureșan. S-a născut în luna martie a anului 1955, în județul Bistrița Năsăud, iar anul acesta face 66 de ani.

A debutat în lumina reflectoarelor din postura de cântăreață, fiind membră a trupei Trio Express între anii 1979 și 1987. Deși cântă de la 9 ani, abia pe la 16 ani a început să facă pe bune ceva în muzică.

În anul 1983 s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, iar despre plecarea ei acolo există în continuare multe semne de întrebare.

Peste ani, după ce a încheiat proiectul muzical Trio Express, Carmen a început să scrie tot felul de cărți, debutând sub numele Carmen Harra ca autoare a unor manuale de psihologie în anul 2003.

Scriitoare și terapeut de succes cu o avere impresionantă

De altfel, Carmen este cunoscută în SUA ca astrolog, numerolog, doctor în psihologie și hipnoterapie clinică plus alte terapii altenative.

Prima ei lucrare, „Karma de fiecare zi” a devenit bestseller în America, fiind ulterior una din cele mai cumpărate cărți din toată lumea la acea vreme, traduă în peste 20 de limbi. Nu s-a lăsat de tot de muzică, ci a continuat să mai scoată single-uri, dar de data aceasta fără o trupă în spate. Noi ne vom axa, însă, pe cariera care i-a adus cei mai mulți bani, cea de psiholog și terapeut.

Succesul ei în literatură a devenit unul atât de mare, încât românca a fost invitată în show-uri prestigioase de televiziune precum „The today show”, „Good Day New York”, dar și în câteva emisiuni de la Fox News.

A intrat în atenția publică după ce a prezis că SUA vor izbucni un război în Orientul Mijlociu, una din profețiile care s-au adeverit.

Și-a deschis apoi un cabinet de psihologie al cărui prag l-au trecut personalități marcante din Statele Unite, de la politicieni la vedere hollywoodiene. Carmen a reușit să-și câștige acest statut și a făcut bani frumoși începând cu anul 2003.

Presa scrie că ar deține nu mai puțin de patru case în America, are mai multe mașini și o afacere cu bijuterii, deci sursele ei de venit sunt multiple.

Se spune că, pe lângă soțul ei american, cea care i-a deschis cu adevărat porțile în lumea bună din America a fost actrița Candice Bergen.

De-a lungul timpului s-au vehiculat tot felul de sume pe care Carmen le-ar cere pentru o consultație psihologică. Într-o singură zi, Harra ar câștiga un salariu mediu.

Pentru o consultație de 30 de minute la telefon pe diferite probleme sufletești, cel care apelează la serviciile ei ar trebui să scoată din buzunar nu mai puțin de 200 de dolari, adică în jur de 800 de lei, dar aceasta sumă a fost vehiculată în urmă cu câțiva ani, deci prețul ar fi probabil ceva mai mare astăzi.

Printre cărțile publicate în America, scrieri care s-au vândut ca pâinea caldă se numără „Decodind your destiny”, „Trinity of health: your whole life” sau „Wholeliness: Embracing the Sacred Unity That Heals Our World”.

Ultima carte a scriitoarei a fost lansată în anul 2015: „Karma Queens’ Guide to Relationships: The Truth About Karma In Relationships”.