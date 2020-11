Bianca Comănici și Mary de la Puterea dragostei trec printr-o perioadă în care prietenia lor pare a fi testată. Se pare că cele două foste colege nu își mai vorbesc.

Bianca și Mary erau cele mai bune prietene. Cele două discutau permanent, se sfătuiau, iar Mary a fost printre singurele concurente care au susținut-o permanent pe Bianca în competiție.

Câștigătoarea emisiunii difuzate pe Kanal D a suferit foarte mult din cauza lui Livian, iar Mary a fost constant alături de prietena ei. Cu toate acestea, relația dintre cele două s-a schimbat și, deși Bianca a locuit o perioadă de timp la Mary, cele două trec printr-o perioadă în care nu își mai vorbesc.

Adevărul despre cearta dintre Bianca Comănici și Mary. A fost lămurit misterul de la Puterea Dragostei

Bianca Comănici și Mary au avut diverse dispute în cadrul competiției televizate, însă, au reușit să treacă peste toate conflictele. Acum, după ce s-a frumoasa brunetă s-a despărțit de Livian și a locuit la Mary pentru o perioadă, cele două tinere par a fi iar certate.

După ce două vloggerițe cunoscute au declarat că motivul certurilor dintre fostele concurente ar fi chiar Simina, care i-a mărturisit Biancă faptul că Mary a bârfit-o pe brunetă, blondina a horătât să își lămurească fanii cu privire la cele întâmplate. Aceasta a dezvăluit, în cadrul unui live pe pagina sa de Instagram, ce s-a întâmplat între ea și Bianca.

Fosta concurentă a spus că între cele două nu a existat o ceartă în adevăratul sens al cuvântului, însă, a mărturisit că Bianca trece printr-o etapă a vieții în care îi este greu să aibă încredere în oameni.

„Sincer, ca să lămuresc și treaba asta, eu și Bianca nu ne-am certat. Nu am avut o discuție aprinsă sau ceva de genul ăsta, noi am avut o discutie normală. Am înțeles că ea e puțin cu încrederea la pământ în perioada asta, cu încrederea în oameni. O las să se liniștească și când o să aibă nevoie să fie ascultată, să-și spună ofurile, eu o aștept. Probabil, de foarte multe ori, nici eu nu am fost acolo pentru ea, să o ascult. Am fost și eu încărcată cu ale mele”, a declarat Mary.

Susținătorii celor două și-au pus semne de întrebare în legătură cu relația lor de prietenie, după ce Bianca a afirmat, în cadrul unul live, că și-ar dori să nu mai primească întrebări referitoare la Mary. Declarația ei i-a surprins pe internauți, care au bănuit că între tinere a existat, din nou, un conflict.

„Nu am ce să spun de Mary, nu mă mai întrebați. Nu am ce să răspund la întrebarea despre Mary”, a spus Bianca Comănici de la Puterea Dragostei.

