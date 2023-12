Adevărul despre scandalul din gașca lui Alex Velea. Informații din interior, după plecarea lui Zanni

Unul din apropiații lui Alex Velea vorbește despre plecările răsunătoare de la Golden Boy Society, labelul pe care îl deține partenerul Antoniei! După dezvăluirile scandaloase pe care le-a făcut recent, Zannidache, în exclusivitate pentru FANATIK, un alt cântăreț vorbește despre tot acest tărăboi, punând lucrurile într-o altă lumină.

Ce se întâmplă în gașca lui Alex Velea după atacurile lansate de Zanni. Unde a dispărut Black Matias

, unul din oamenii care Alex Velea a avut multă încredere, căruia tânărul îi mulțumește pentru tot sprijinul oferit, vorbește despre situațiile mai puțin plăcute din gang-ul

În ultima perioadă, fanii lui Alex Velea au început să se întrebe dacă au mai plecat și alți artiști din echipa lui, dat fiind că Black Matias a lăsat-o mai moale cu muzica în ultima vreme. Omar ne-a clarificat cu privire la Matias, trapperul fiind apropiat, de altfel, de Zanni, cel care a rupt legătura cu Velea.

Lino Golden este un alt nume cunoscut care a vrut să plece din gang-ul iubitului Antoniei. Omar Arnaoult ne-a mărturisit că oamenii care au plecat de sub aripa protectoare a lui Alex Velea nu au fost predestinați să își continue cariera sub sigla Golden Boy. Cât despre Matias, Omar a spus că e în continuare în gașcă, doar că a fost ceva mai ocupat cu un proiect în televiziune, la Antena 1.

Omar Arnaout, adevărul despre gang-ul lui Velea: „Așa le-a scris lor Dumnezeu”

„Matias nu a plecat nicăieri, e doar cu Antena lui (n. red.: artistul a colaborat o perioadă la emisiunea Prețul cel bun, prezentată de Liviu Vârciu și de Andrei Ștefănescu. Show-ul a fost scos între timp, de pe post, înlocuit cu o emisiune de cultură generală prezentată de Andrei Aradits). Faptul că nu a mai scos muzică este pentru că nu a acordat timp pentru treaba asta.

De restul menționați, cred că așa le-a fost scris, trecând peste toate presupunerile, toate motivele pe care le pot scoate, adevărate, neadevărate. Așa le-a scris lor Dumnezeu, ca drumurile lor să se separe de Alex.

Nu știu cât de bine le e sau cât de rău le e. Asta știu ei. Eu am rămas bine cu toată lumea. N-am nimic cu nimeni. În ceea ce mă privește pe mine, mie mi-a fost scris să stau lângă Alex Velea”, a declarat Omar, în exclusivitate pentru FANATIK.

Artistul ne-a mai zis că îi datorează și lui Alex Velea succesul său muzical. A spus că a învățat enorm de la creatorul de hituri. Mai mult, și soția lui Omar e integrată în această gașcă, fiind bună prietenă cu Antonia.

Alex Velea îi învață șiretlicuri de promovare pentru băieții săi: „Și-a deschis creierul”

„N-am învățat în toată viața mea cât am învățat de la el. Și-a deschis inima, creierul, să mă învețe nebunii, șiretlicuri, chestii care să mă ajute în cariera mea. Consider că are o echipă de valoare. Nu s-a întâmplat să avem discuții în contradictoriu. Dacă a fost să plângem, să fim supărați, amândoi am fost supărați, deodată. Dacă a fost să fim fericiți, am fost amândoi fericiți.

Echipa noastră a fost și este un tot unitar. Familiile noastre sunt prietene. Nevasta mea e prietenă cu nevasta lui Alex. Ne iubim într-un alt fel și poate că așa mi-a fost scris să mă apropii mai mult de el și pentru ceilalți n-a fost așa”, a completat Omar despre relația cu Alex Velea, pentru FANATIK.

Zanni, țepuit cu 100.000 de euro? Ce spunea trapperul pentru FANATIK acum o lună

În urmă cu fix o lună, pe 13 noiembrie, enorm după ce s-a lansat în muzică. Întrebat inclusiv despre Alex Velea, fostul câștigător de la Survivor România ne-a spus că a pierdut în jur de 100.000 de euro pe mâna altora.

„Am crezut mereu că sunt o persoană rece și trebuie să mă schimb. Trebuie să fiu mai înțelegător cu oamenii. Când devii mai înțelegător, lumea nu te vede mai bun. Te vede bun de plată. E vorba de peste 100.000 de euro. Și-au umplut buzunarele cu mulți bani fără să-mi înapoieze și mie măcar 1%.

Este vorba de oameni care au profitat de mine și de povestea mea de când stăteam la cămin, dar și în prezent… Oameni care sunt plătiți să facă ceva și fug cu banii. Ce mi-am achiziționat eu sunt banii strânși chibzuit de mine”, ne spusese Zannidache, fost apropiat de Alex Velea.