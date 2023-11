Bomba momentului! Zanni, țepuit de Alex Velea cu zeci de mii de euro? ”Am fost păcălit”

Zanni iese la rampă cu acuzații extrem de grave, iar unul din cei la care se gândește toată lumea privind faptul că ar fi fost păcălit la bani este, evident, Alex Velea.

Zanni acuză că a fost furat! L-a țepuit Alex Velea când era în gașca lui?

În urma unei postări controversate pe care a făcut-o pe Instagram, FANATIK l-a contactat pe și a aflat detalii care zguduie industria showbiz-ului!

Zanni nu a rostit când a fost întrebat despre cine l-a manipulat cu zeci de mii de euro, așa cum susține, însă răspunsul lui este mai mult decât clar pentru toată lumea. Cu toate că a fost vitregit de sume de bani pe care azi nu îi mai poate recupera, artistul a zis că nu vrea să se plângă și că se bucură că l-a dus mintea să pună sume importante deoparte, deși putea câștiga mult mai mult.

Dacă e să privim în urmă, țeparii ar putea fi în mai multe locuri, căci Zanni a avut diverse colaborări nu doar în zona muzicii. Nu știm dacă include aici și galele RXF, însă, întrebat în mod express la cine se referă când spune că a fost manipulat și i s-au șutit bani, a zis că „toată lumea”!

Trapperul acuză țepe de peste 100.000 de euro!

„În doi ani de zile de când am câștigat Survivor am fost manipulat de zeci de mii de euro. N-am fost prea priceput în materie de bani, dar am fost și prost, de aceea banii mi s-au furat cu ușurință”, este postarea pe care Zanni . Iată dialogul pe care FANATIK l-a purtat cu renumitul trapper pentru a clarifica de unde această spovedanie din mediul online.

Salut, Zanni! Am văzut postarea ta de pe Instagram și sunt curios la cine faci referire? Cine te-a manipulat cu banii?

– Toată lumea!

Știi că mulți se vor gândi automat și la Alex Velea… Cum ți-ai dat seama că ai fost manipulat?

– Păi tu nu ți-ai da seama dacă cineva îți ia salariul bine meritat și muncit? Sau dacă ți se fură bani din buzunar?

„Sunt dezgustat (…) Este vorba de oameni care au profitat de mine și de povestea mea”

Evident că îți poți da seama, dar tu cum ai realizat treaba asta? Poți recupera banii respectivi?

Zanni: – Nu pot recupera nimic și nici nu am intenția să recuperez ceva. Sunt doar dezgustat că am fost păcălit.

E vorba de sume mari de bani? Ziceai ceva de zeci de mii de euro? Sunt până într-o sută? Ce o să faci de-acum să eviți astfel de păcăleli?

– Am crezut mereu că sunt o persoană rece și trebuie să mă schimb. Trebuie să fiu mai înțelegător cu oamenii. Când devii mai înțelegător, lumea nu te vede mai bun, te vede bun de plată. E vorba de peste 100.000 de euro. Și-au umplut buzunarele cu mulți bani fără să-mi înapoieze și mie măcar 1%. Este vorba de oameni care au profitat de mine și de povestea mea de când stăteam la cămin, dar și în prezent… Oameni care sunt plătiți să facă ceva și fug cu banii. Ce mi-am achiziționat eu sunt banii strânși chibzuit de mine.

Bine măcar că ai reușit să aduni ceva pe cont propriu…

– Am strâns suficient cât să-mi schimb viața. Nu mă plâng de bani. Dacă mă plângeam de bani, ieșeam public să dau în gât tot cu subiect și predicat.

FANATIK a încercat să îl contacteze pe Alex Velea pentru a-i cere un punct de vedere pe marginea acestui subiect. Până la ora publicării acestui materiale, Alex Velea nu a putut fi contactat pentru a discuta despre acuzațiile voalate făcute de Zanni.