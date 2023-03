Adevărul despre „ruptura” Edi Iordănescu – Ianis Hagi: „Gică nu are niciun pic de dreptate!”. Video Exclusiv

România se pregătește pentru debutul în campania de calificare la Euro 2024. pe care nu se află Ianis Hagi, aspect care l-a determinat pe Gică Hagi să răbufnească la adresa selecționerului. Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, a dezvăluit adevărul .

Andrei Vochin a spus adevărul despre „ruptura” pe axa Edi Iordănescu – Ianis Hagi: „Înainte să anunțe lista sigur i-a comunicat”

Andrei Vochin a dezvăluit în exclusivitate în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii moderate de Horia Ivanovici că Edi Iordănescu a vorbit cu Ianis Hagi și i-a comunicat că nu va fi pe lista preliminară, înainte ca selecționerul să dezvăluie lista „stranierilor”.

„Nu pot să spun ce a știut sau ce n-a știut Gică Hagi. Eu știu foarte clar că Edi Iordănescu a comunicat cu Ianis înainte de a trimite telegramele oficiale. Au vorbit, i-a explicat cum vede el situația. Îmi asum 100% că Edi Iordănescu a vorbit cu Ianis Hagi. Am vorbit cu Edi și mi-a spus lucrul ăsta.

A vorbit cu el la fiecare 2, 3, 4 săptămâni în perioada în care era accidentat. Cu cât se apropia convocarea a vorbit cu o săptămână înainte, a schimbat mesaje cu el. A schimbat mesaje chiar în ziua în care a trimis telegramele. Au discutat și i-a explicat de ce crede el că este mai bine de data asta să nu fie prezent pentru că este în folosul lui.

Din ce mi-a spus Edi, Ianis a înțeles că e mai bine să se întâmple lucrurile așa. (n.r. deci permanent a comunicat Edi Iordănescu cu Ianis Hagi și l-a anunțat că nu va fi pe lista preliminară?) Categoric, da. Înainte să anunțe lista sigur i-a comunicat”, a spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. .

Andrei Vochin a comentat ieșirea nervoasă a lui Gică Hagi: „Nu-i fac bine lui Ianis astfel de intervenții”

după neconvocarea lui Ianis Hagi pentru meciurile cu Andorra și Belarus și l-a atacat pe Edi Iordănescu. Fostul mare fotbalist este de părere că fiul său nu contează pentru selecționer la echipa națională a României.

Ce părere are Andrei Vochin despre ieșirea lui Gică hagi? „Eu cred că la el contează mult în momentele astea, e foarte dificil. Nu vreau să judec pe alții, dar eu vorbesc despre copiii mei. Fata mea cea mică a terminat jurnalismul la Universitatea din București. Niciodată, deși poate că am avut presiuni din partea familiei, niciodată nu am vrut să lucreze în locul în care am lucrat eu. Niciodată!

Deși sunt convins că s-ar descurca prezentator de știri de sport. N-ar avea nicio problemă, dar nu am vrut să fac chestia asta pentru că în momentul în care ești în același domeniu subiectivismul din tine nu are cum să nu-i facă rău. Chiar dacă zici că-i faci bine, pentru că te gândești că e copilul tău.

Eu cred că Gică Hagi se gândește că-i face bine pentru că altfel nu ar interveni. Fiecare e construit în fel și fel de feluri. Nu știu dacă-i face rău, dar părerea mea este că nu-i fac bine astfel de intervenții lui Ianis Hagi. Nu în ceea ce privește relația cu selecționerul că eu cred că selecționerul s-a maturizat atât de mult încât să înțeleagă tot ce se întâmplă în jurul echipei naționale, să priceapă și să treacă peste ele cu înțelepciune.

„Gică Hagi nu are dreptate în ochii lumii”

Am văzut reacțiile la chestia asta. Eu am lucrat la Gazeta Sporturilor, știu că acele sondaje sunt 100% reale și pentru mine acele sondaje care cuprind numere mari înseamnă realități. La întrebarea pe care au pus-o o majoritate covârșitoare era împotriva a aceea ce a spus Gică Hagi.

Eu spun din experiența mea că în momentul în care există un dubiu între ce spune Gică Hagi atunci el câștigă acel duel. În același timp știu că au mai fost cazuri când în momentul în care sondajul este majoritar împotriva lui Gică Hagi înseamnă că nu are dreptate în ochii lumii. Gică Hagi întotdeauna pleacă cu 30% din oficiu pentru că e Gică Hagi, pentru tot ce a făcut în fotbalul românesc ca fotbalist, ca antrenor, ca patron de club.

Sunt niște lucruri pe care noi jurnaliștii le știm, le simțim. Nu este un adevăr absolut, noi luăm modulul din așa ceva. Opinia publică spune lucrul ăsta. Acum fiecare are calculele lui. Dacă o face emoțional este absolut de înțeles. Dacă aș fi în situația asta probabil și eu m-aș comporta la fel. Eu nu cred că-i face bine lui Ianis Hagi. Opinia publică am văzut ce reacție a avut”, au fost cuvintele lui Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Robert Niță îi dă dreptate lui Edi Iordănescu după neconvocarea lui Ianis Hagi: „Îi face un bine că îl lasă la echipa de club”

Ianis Hagi a revenit la sfârșitul lunii ianuarie pe gazon după o accidentare care l-a ținut pe bară mai bine de un an. Robert Niță, specialistul FANATIK SUPERLIGA, este convins că decizia lui Edi Iordănescu de a-l lăsa în afara lotului României pentru debutul în preliminariile Euro 2024 îi va fi de folos lui Ianis Hagi.

„Și eu știu că staff-ul medical de la echipa națională a comunicat cu staff-ul medical de la echipa de club, au comunicat. În momentul în care a fost comunicată lista, Hagi avea 64 de minute jucate după o pauză de 13 luni. Cred că Edi Iordănescu îi face un bine lui Ianis Hagi că îl lasă la echipa de club, cu echipa de club cu care a făcut recuperarea, cu staff-ul tehnic, să-și continue programul.

„Câteva antrenamente îi fac mai mult bine decât o prezență de 10-15 minute în tricoul echipei naționale”

Pentru că dacă i se dau niște minute acum, acestea vin ca bonus să câștige ritmul, să prindă încredere în el. Dacă ne uităm după fiecare apariție la echipa de club, el următorul meci a fost rezervă neutilizată. El este încă într-un proces de refacere, probabil lucrează separat cu preparatorii fizici, cu staff-ul medical.

O convocare a lui Ianis Hagi ar fi însemnat în momentul de față o scoatere a lui din mediul în care a lucrat în ultimul an. Ar fi însemnat că din 10-12 zile, 4-5 zile ar fi stat pe drumuri, ar fi fost rezervă, ar fi jucat puțin și ar fi pierdut câteva antrenamente care cu siguranță îi fac mai mult bine decât o prezență de 10-15 minute în tricoul echipei naționale a României. E normal până la urmă, Gică Hagi vorbește ca tată și are dorința ca fiul lui să fie cât mai sus”, a mai spus și Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

