Show-ul iUmor, desființat! Un fost concurent dezvăluie culisele emisiunii de la Antena 1: ”A fost o lecție”

Un fost concurent de la iUmor face dezvăluiri de senzație din culisele emisiunii de la Antena 1! Unul din cântăreții pe care publicul a avut ocazia să-l urmărească la X Factor ne spune de ce a eșuat în fața juraților. Cheloo este principalul ”vinovat” pentru momentul catastrofal de la Antenă.

Cine e de vină pentru textele nereușite de la iUmor. Ondy, dezvăluiri despre eșecul său din emisiune

a început să spună lucrurilor pe nume după ce a apărut în mai multe producții de la Antena 1. Fanii artistului află acum, în exclusivitate de la FANATIK, ce s-a întâmplat cu muzicianul de s-a blocat în fața celor trei responsabili cu umorul: Cheloo și

ADVERTISEMENT

Ondy a avut numai cuvinte frumoase de spus la adresa lui Bendeac, cel care l-a salvat, de altfel, din situația ridicolă în care se afla. În momentul în care a pășit pe scenă, cu textul bine pregătit și dorința de a face show, a făcut marea greșeală să îl privească în ochi pe Cheloo. Atunci s-a pierdut definitiv!

Cu ceva mai multă detașare acum, Ondy spune ce s-a petrecut la iUmor, noaptea respectivă fiind greu de uitat pentru el. Nu și-ar mai dori să treacă prin ce a trecut niciodată. Tocmai de ceea, înainte de revenirea sa pe scena concursului, s-a gândit mult mai bine, dată fiind pățania pe vremea când Bendeac făcea parte din producție.

ADVERTISEMENT

Andrei Mihăilescu, speriat de Cheloo, salvat de Bendeac

„A fost o seară ca din filmele de comedie, plină de surprize și momente amuzante care m-au făcut să mă simt ca într-o aventură pe mare deschisă! Imaginează-ți așa. Eram pe scenă, pregătit să îmi demonstrez talentul.

În acel moment magic, când lumina reflectoarelor mă învăluie și publicul așteapta cu sufletul la gură. M-am uitat în ochii lui Cheloo și… Boom! M-am pierdut complet! M-am simțit ca într-un labirint al gândurilor nebune. Replicile mi se topeau ca zăpada în soare.

ADVERTISEMENT

Dar așa cum întunericul este înlocuit de lumina zilei, a apărut Mihai Bendeac, ca un erou improvizat, cu replici amuzante și o sticlă de apă care a salvat nu doar gâtul meu uscat, ci și momentul meu pe scenă! A fost o situație hilară și memorabilă.

A fost o lecție că umorul și sprijinul pot transforma chiar și cele mai dificile momente într-o experiență plină de farmec și învățături de viață!”, a declarat Ondy, pentru FANATIK, despre eșecul său de la iUmor.

ADVERTISEMENT

Tânărul a continuat să scoată la iveală câteva lucruri pe care telespectatorii nu le-au aflat niciodată despre numărul său. Deși părea stăpân pe sine, cu toate că a încurcat borcanele când a dat ochii cu Cheloo, Andrei Mihăilescu era extrem de panicat. A fost mai rău ca la examenul de Bacalaureat.

Concurenții primesc textele în plic de la producători!

Ondy confirmă ceea ce mulă lume știa și bănuia! Nu toți concurenții care ajung pe scena iUmor vin cu textele de acasă! Majoritatea primesc textele în plic direct de la producători. Așadar, în cazul în care cei de acasă se plâng de glumele ceva mai nesărate cu care concurenții apar la iUmor, trebuie să știe că nu sunt ei responsabili în totalitate.

„Să știi că noaptea dinaintea filmării nu am dormit deloc! Eram atât de agitat și de emoționat încât nu am reușit să închid ochii nici măcar pentru un moment. Cu o săptămână înainte de filmare, am primit textul de la producători. Îmi făcusem propriul text, dar ei au intervenit și au adus câteva retușuri. Eram nerăbdător să văd cum va ieși totul. În același timp, eram și foarte complexat de felul cum arătam.

Aveam o stimă de sine scăzută în acel moment. Asta m-a făcut să fiu și mai vulnerabil pe scenă. Când am ajuns în fața mulțimii, emoțiile și nesiguranța m-au copleșit, iar cuvintele mi-au abandonat mințile ca niște fugari în întuneric.

Dar, în cele din urmă, am învățat că adevărata putere stă în acceptarea noastră și în încrederea în propriile noastre capacități. A fost o experiență care m-a făcut să cresc. M-a făcut să mă redescopăr pe mine într-un mod profund și autentic”, ne-a mai spus Ondy despre prezența sa la iUmor.

Ondy, anxios din cauza show-ului de la Antena 1

Andrei ne-a mai spus că s-a confruntat cu o anxietate intensă, deși era extrem de determinat să îi iasă totul ca la carte. A vrut să impresioneze, dar n-a fost să fie! „Cu toate acestea, în ciuda eforturilor mele, am dat-o în bară pe scenă.

Anxietatea mea a crescut la cote maxime. Îmi imaginam cum mă vor critica oamenii pentru eșecul de la iUmor. Dar spre surprinderea mea, oamenii au înțeles ce s-a întâmplat. M-au susținut în continuare”. ne-a mai explicat Andrei Mihăilescu.

Experiența trăită la iUmor nu l-a descurajat de tot. Ondy spune că a avut multe de învățat din eșecul său. Apariția sa la Antena 1 l-a făcut să vadă lucrurile diferit. A învățat să nu cedeze, să nu renunțe la visurile sale, cu toate că uneori ele sunt puse în paranteză de imprevizibil.