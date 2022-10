Adevărul din spatele celor mai controversate scene din filmul Blonde. Ce s-a întâmplat, de fapt, în viața lui Marilyn Monroe

Blonde este filmul momentului. Regizată de Andrew Dominik și disponibilă pe Netflix, pelicula ce are în centru viața lui Marilyn Monroe a stârnit o mulțime de controverse. Regizorul și-a permis numeroase libertăți creative, dar anumite scene sunt departe de adevăr, conform specialiștilor.

Adevărul din spatele scenelor controversate din Blonde, filmul biografic despre Marilyn Monroe

Filmul Blonde, bazat pe romanul neconvențional al lui Joyce Carol Oates și regizat de Andrew Dominik, scoate la iveală mai multe informații imaginare decât să prezinte fapte, iar anumite scene nu ar reflecta deloc realitatea, conform mai multor după lansarea peliculei.

Andrew Dominik este mai puțin interesat de o prezentare simplă a lui Monroe, interpretată de Ana de Armas, îndreptându-se, mai degrabă, către o creație dramatică,

Orice film care are în centru viața unei personalități reale prezintă în anumite proporții mituri și adevăruri, însă unii dintre cei care au urmărit Blonde au rămas cu contrariați de ceea ce au văzut.

A încercat într-adevăr mama lui Marilyn Monroe să o înece în cadă?

În multe feluri, Blonde este o colecție de traume ale lui Marilyn Monroe, pornind încă din copilăria abuzivă trăită, alături de o mamă cu probleme psihice, Gladys , interpretată de Julianne Nicholson.

Una dintre cele mai de impact scene, difuzată chiar la începutul filmului, este aceea în care Gladys încearcă să o înece pe Norma Jeane, numele real al lui Marilyn Monroe, într-o cadă cu apă fierbinte.

Cu toate că mama celei mai iubite actrițe din anii ’50 a fost diagnosticată cu schizofrenie în ianuarie 1934, urmând ca apoi să-și petreacă tot restul vieții în centre de psihiatrie, nu există nicio înregistrare care să arate că întâmplarea a avut loc în realitate. Mai mult, primii ani viața actriței ar fi fost stabili și liniștiți.

Totuși, Marilyn Monroe s-ar fi plâns de relația cu Gladys în conversații private și, într-un interviu acordat de Arthur Miller, în 1968, pentru BBC, acesta a făcut câteva dezvăluiri.

„Mama ei a încercat să o omoare de trei ori. De-a lungul vieții sale, Marilyn a remarcat adesea cum își putea aminti în mod viu aceste lucruri îngrozitoare”, a spus cel de-al treilea soț al lui starului de la Hollywood.

I-a spus Marilyn Monroe „tati” fiecărui bărbat din viața ei?

În Blonde, Dominik s-a folosit de fiecare ocazie pentru a scoate în evidență faptul că Marilyn Monroe a simțit toată viața lipsa tatălui, făcând-o mai ales să folosească pentru fiecare figură masculină importantă, inclusiv soții Joe DiMaggio și Arthur Miller, apelativul „tati”.

Se pare că există unele dovezi că acest lucru s-a întâmplat. Ea a cântat melodia Everybody Needs a Da-Da-Daddy în filmul din 1948, Ladies of the Chorusm, iar James Dougherty, primul său soț, a făcut mai multe declarații despre acest subiect.

„Mi-a spus ‘tati’. Când îmi împacheta prânzul pentru serviciu, înăuntru era adesea un bilețel: ‘Dragă tati – Când vei citi asta, voi fi adormit visând la tine. Dragoste și săruturi, copilul tău’”, notează

A aflat vreodată Marilyn Monroe cine a fost tatăl său?

Pe tot parcursul filmului Blonde, vedem o fotografie a presupusului tată al lui Monroe, un bărbat frumos pe care îl idolatrizează, dar care rămâne evaziv. Acțiunea peliculei nu este cu mult diferită de cea pe care Marilyn a prezenta-o în memoriile sale.

Potrivit lui Charles Casillo, care a scris biografia din 2018, Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon, mama sa a avut o aventură cu colegul ei, Charles Gifford, un bărbat recent divorțat. Când Gifford a aflat că Gladys este însărcinată, nu a vrut să aibă nicio legătură cu copilul și a încurajat-o să-i dea numele de familie al soțului ei înstrăinat, Martin Edward Mortensen.

În cele din urmă, potrivit lui Casillo, Monroe a încercat să ia contact cu Gifford, dar el a respins-o. Un alt biograf, Donald Spoto, autor al cărții Marilyn Monroe: The Biography, din 1993, contestă afirmația că Gifford ar fi fost tatăl lui Monroe, dar el recunoaște că Gladys avea o fotografie cu el în casă.

A fost Marilyn Monroe implicată într-un triunghi amoros cu Chaplin Jr. și Edward G. Robinson Jr.?

Una dintre cele mai „condimentate” părți din Blonde este cea în care este prezentat presupusul triunghi amoros dintre Monroe și doi bărbați bântuiți, la rândul lor, de spectrul familiei: Charles „Cass” Chaplin Jr. (Xavier Samuel) și Edward G. Robinson Jr. (Evan Williams).

În film, Marilyn îi întâlnește la un curs de actorie, ei doi fiind deja într-o relație la care Norma Jeane este invitată să ia parte, formând astfel o legătură care a urmărit-o toată viață.

În realitate, nu există nicio dovadă care să ateste că vreuna din informațiile prezentate sunt adevărate. Se pare că Monroe a avut o relație cu Chaplin pentru o vreme, chiar l-a și întâlnit pe faimosul său tată la un prânz, potrivit cărții sale de memorii, My Father. Dacă l-a cunoscut vreodată pe Robinson, care a avut un rol mic în Some Like It Hot, ei nu erau altceva decât niște cunoștințe.

Totodată, în ceea ce privește speculația conform căreia Cass ar fi jucat un rol esențial în moartea lui Marilyn, ea este cât se poate de falsă, căci Chaplin Jr. a mai trăit încă șase ani după dispariția frumoasei actrițe.

A fost Joe DiMaggio abuziv?

Într-o scenă din Blonde, soțul lui Marilyn, Joe DiMaggio (Bobby Cannavale) este prezentat abuzând-o atât verbal cât și fizic, în ciuda faptului că i-a promis că o va proteja și îi va oferi o viață normală departe de Hollywood.

Este adevărat faptul că celebrul jucător de baseball a fost agresiv cu soția lui, chiar dacă niciunul nu a comentat public acest lucru.

După filmările celebrei scene din The Seven Year Itch, în care rochia lui Marilyn se ridică și i se vede lenjeria, DiMaggio și-ar fi ieșit din minți și ar fi bătut-o în camera de hotel, informații confirmate și de fiul sportivului.

Cuplul a divorțat după nouă luni de căsătorie, în 1954, Marilyn invocând motive de „cruzime mentală”. În ciuda acestui fapt, cei doi au rămas apropiați pentru tot restul vieții. Joe a fost cel care i-a identificat cadavrul, a organizat mica înmormântare și i-a ales piatra funerară după moartea ei prematură.

A avut Marilyn Monroe vreodată copii?

Blonde o înfățișează pe Marilyn Monroe forțată de studioul cu care lucra să facă avort înainte de a juca în Gentlemen Prefer Blondes. Mai târziu în film, când este căsătorită cu Arthur Miller, ea se împiedică și cade în timp ce duce o tavă la un picnic pe plajă, ceea ce îi cauzează un avort spontan și, în ciuda dorinței sale de a avea copii, nu are niciodată ocazia să fie mamă.

Adevărul este că există puține dovezi concrete că Marilyn a avut vreodată un avort în timpul vieții, deși acest lucru a fost speculat de prietenii actriței. În ceea ce privește avortul spontan, Marilyn a rămas însărcinată în timp ce era căsătorită cu celebrul dramaturg în 1956, iar apoi a pierdut o sarcină extrauterină un an mai târziu, urmată de un al doilea avort spontan la sfârșitul anului 1958.

Monroe chiar a fost plătită mai puțin decât Jane Russell pentru Gentlemen Prefer Blondes?

Într-una dintre puținele scene din Blonde în care Monroe pune piciorul în prag, ea este supărată că Se pare că acest lucru este adevărat, iar „blonda principală” a fost subevaluată.

Monroe chiar ura să lucreze la Some Like It Hot?

În Blonde, Monroe face mai multe crize în timp ce o interpretează pe cântăreața de cabaret Sugar, în Some Like It Hot. În contextul filmului, rolul este o povară pentru ea – în măsura în care își tăie fața cu propriile unghii pe platoul de filmare.

, dar nu a apelat la auto-mutilare în fața întregii distribuții și a echipei. În schimb, a întârziat adesea și a cerut o mulțime de reluări ale scenelor pentru a-și face corect treaba.

A fost Marilyn Monroe la audiție pentru rolul Magdei într-o piesă a lui Arthur Miller?

Circumstanțele în care Monroe și al treilea ei soț, Miller, s-au întâlnit sunt bine documentate, dar Blonde nu ține cont de ele. În film, ea îl întâlnește pe dramaturg în timp ce citește o piesă fictivă scrisă de el. Ea joacă rolul Magdei, bazat pe o femeie din trecutul scritorului, și îl impresionează prin înțelegerea rolului și cunoștințele ei despre Cehov.

De fapt, Miller și Monroe s-au întâlnit când regizorul Elia Kazan l-a adus pe platourile de filmare ale filmului As Young As You Feel, producție în care au jucat împreună. Cei doi au reluat legătura în 1955, după divorțul ei de DiMaggio.

A fost Marilyn Monroe dependentă de droguri?

Este bine cunoscut faptul că la începutul anilor 1960, Marilyn Monroe a devenit dependentă de medicamentele eliberate pe bază de rețetă, inclusiv de barbiturice și amfetamine, precum și de alcool.

Ea a murit din cauza unei supradoze de barbiturice la 4 august 1962. Având în vedere cantitatea de droguri din corpul ei, o supradoză accidentală a fost exclusă, iar medicul legist a stabilit că a vrut să se sinucidă.

Marilyn Monroe chiar a avut o aventură cu John F. Kennedy?

Una dintre cele mai îngrozitoare scene din Blonde este atunci când Marilyn apare sub influența drogurilor și a alcoolului alături de John F. Kennedy, care o abuzează sexual.

Se pare că există puține dovezi că actrița și liderul au avut vreodată o aventură, în ciuda zvonului care a existat constant de-a lungul anilor. Speculația că au avut o relație a fost întărită mai ales de momentul în care Marilyn i-a cântat La mulți ani, , la Madison Square Garden, în 1962.