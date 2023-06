Adevărul nespus despre Dan Ursa, câștigătorul Survivor România 2023. Dezvăluirea care schimbă tot ce s-a zis despre el

Adevărul nespus despre Dan Ursa, câștigătorul Survivor România 2023. care schimbă tot ce s-a spus despre el. Informația pe care fostul participant din Republica Dominicană a făcut-o publică în mediul online.

Realitatea lui Dan Ursa, învingătorul de la Survivor România 2023. Mărturia fostului concurent care îi face pe oameni curioși

Realitatea lui Dan Ursa, . Mărturia fostului concurent care îi face pe oameni curioși are legătură cu premiul încasat, în valoare de 100.000 de euro, dar și cu trofeul pe care l-a primit de la producători.

Fostul concurent de la Pro TV a decis să dea cărțile pe față și să spună în ce a investit banii. De fapt, acesta nu a cheltuit niciun leu pe obiecte de lux sau exorbitante, dar se gândește să facă o expediție de neuitat.

Mai exact, perioada aceasta caută oferte de la agențiile de turism pentru că își dorește să ducă trofeul pe vârful muntelui Kilimanjaro din Tanzania. Acesta mai este cunoscut drept Muntele Alb sau Muntele cu zăpadă.

V-am tot auzit sau am auzit pe unii dintre voi că ziceți că am iahturi, am elicoptere, am stațiuni turistice. Din păcate, n-am nimic din toate astea. Nici alpinist nu sunt. Însă, asta m-am gândit să o iau ca și o provocare.

Anul ăsta voi ridica trofeul Survivor pe vârful muntelui Kilimanjaro. O iau ca și o provocare. V-am arătat că eu când îmi propun ceva nu mă las. Și vreau ca provocarea asta să vi-o transmit, mai departe, și vouă.

Să vedem care vrea să vină cu mine să ridicăm împreună trofeul pe acest vârf de munte. Eu săptămâna viitoare încep să caut oferte pe la agențiile de turism, să vedem cam cât ar fi.

Mă gândesc la 10-15 persoane. Mergem, ne distrăm, ne urcăm, escaladăm și răspundem pozitiv provocărilor”, a anunțat Dan Ursa, câștigătorul de la Survivor România 2023, pe pagina de .

Dan Ursa, despre premiul de la Survivor România 2023

Dan Ursa a fost întrebat ce vrea să facă cu premiul de la Survivor România 2023, subliniind că încă nu s-a gândit la acest aspect. Fostul participant din jungla dominicană va stabili acest lucru în perioada următoare.

Câștigătorul sumei de 100.000 de euro a mai subliniat că este foarte fericit că a ajuns în acest punct al vieții sale. Bărbatul le datorează soției sale, Corina, și fiicei foarte multe lucruri pentru că l-au susținut enorm în competiție.