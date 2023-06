Gestul făcut de Dan Ursa pentru Vica Blochina, după ce a câștigat Survivor România. Blondina a fost surprinsă

Vica Blochina a dat cărțile pe față și a spus pe cine a susținut în finala Survivor România. Chiar dacă a făcut parte din echipa Faimoșilor, vedeta nu a vrut să câștige Carmen Grebenișan marele premiu. L-a votat pe Dan Ursa.

Vica Blochina nu a ținut cu Carmen Grebenișan în finala Survivor România

Vica Blochina a fost concurentă la Survivor România 2023 timp de o lună. Cu toate că timpul a fost scurt, vedeta din sezonul care tocmai s-a încheiat.

Totodată, ea a fost implicată într-un scandal monstru și cu Bianca Patrichi, când aproape s-au luat la bătaie, și după ce nu a mai fost pe insula dominicană. După eliminarea sa, mulți au felicitat-o pentru ieșirea demnă.

Însă, Vica Blochina nu a ținut cu Carmen Grebenișan, singura fostă coechipieră care a ajuns în finala Survivor România. Cu toate că ea nu a fost prezentă, pentru că a trecut printr-o intervenție chirurgicală, a fost alături, de la distanță, de Dan Ursa.

„Exact fix pe 22, când toată lumea a plecat la Finală, eu m-am operat. Eu am ținut cu Dan Ursa, de când am plecat. Eu am avut o simpatie față de el și l-am susținut pe tot parcursul, l-am și votat când a fost nevoie.

M-am bucurat foarte tare. De fapt, să știi, la asemenea show, oamenii când ajung deja în finală, meritau oricare dintre ei. El a fost mai norocos, mai iubit de public. Eu am crezut că o să câștige Carmen, pentru că a avut mare campanie pe social media. Băgam mâna-n foc că ea va câștiga”, a declarat Vica Blochina, despre finala Survivor România, pentru

Gestul făcut de Dan Ursa care a impresionat-o pe Vica

Vica Blochina a spus că Dan Ursa a fost o adevărată surpriză pentru ea la Survivor. Deși nu se aștepta că el să reziste prea mult în competiție, având în vedere că forma sa fizică nu era una care să denote rezistența de la probele fizice.

Cu toate acestea, clujeanul a reușit să o impresioneze atât pe ea, cât și publicul de acasă și a reușit să plece din Survivor cu trofeul și cu marele premiu. În plus, Dan Ursa a făcut un gest care a contat mult pentru Vica.

„Eu am ținut cu Ursa, pentru mine omul ăsta a fost o surpriză. De când a venit era plinuț, eu am crezut că el n-o să reziste. Pentru mine, el a fost o mare surpriză. După mi-a plăcut și caracterul lui.

Eu m-am înțeles bine cu toată lumea oricum. După ce m-am operat, mulți concurenți mi-au trimis mesaje, iar Dan mi-a dat un mesaj vocal”, a spus Vica Blochina despre Dan Ursa, fostul său adversar de la Survivor România 2023.