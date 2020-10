Dinamo încearcă din răsputeri să îşi găsească echilibrul după venirea investitorilor spanioli, pentru a reveni în zona înaltă a clasamentului şi a conta din nou, după ani buni, în lupta pentru cupele europene.

Deocamdată acest lucru nu s-a întâmplat însă, hotărât lucru, la capitolul transferuri în Liga 1 este campioană absolută cu o campanie de achiziţii în această vară absolut nemaintâlnită ca proporţii şi ca valoare a jucătorilor veniţi în fotbalul românesc.

În urmă cu doar câteva luni situaţia era pe marginea prăpastiei, echipa fiind la un pas de retrogradare, dacă nu s-ar fi luat decizia în comitetul LPF să se treacă la sistemul cu 16 echipe salvându-i astfel implicit şi pe câinii de ruşinea retrogradării.

Adrian Mihalcea a stat patru luni la Dinamo în sezonul trecut

Atunci antrenor a fost timp de patru luni fostul jucător al alb-roşilor Adrian Mihalcea. Cel alintat Ţăranul, pentru că atunci când a venit ca jucător a făcut-o de la Slobozia, nu a avut însă un bilanţ prea bun, în cele şapte meciuri jucate de Dinamo sub comanda lui.

Doar o victorie şi un egal a însemnat un bilanţ care i-a determinat pe şefi să îl demită şi aducă SMURD-ul, adică pe Gigi Mulţescu. Mulţescu a fost şi el înlocuit după venirea spaniolilor cu Cosmin Contra.

A vrut să ajute clubul, renunţând la o mare parte din bani

Adi Mihalcea a dezvăluit pentru Telekom Sport faptul că a antrenat pe gratis în acea perioadă, pentru că este dinamovist trup şi suflet şi a vrut să îşi ajute echipa să iasă din impas.

„Nu, n-am luat niciun ban. N-am luat niciun ban de la Dinamo. Când am ajuns a fost problema financiară gravă. Când m-am despărţit, am renunţat de bună voie la două treimi din bani, iar ceilalţi… Sunt într-un proces.

Se judecă pentru restul de 10.000 de euro

Am renunţat de bună voie, pentru că ştiind ce simt eu pentru Dinamo… Nu m-am dus pentru bani. Nu m-au interesat banii. Se aflau în această perioadă dezastruoasă. Am plecat înainte să vină spaniolii. Am zis că renunţ că şi aşa e de greu de gestionat situaţia. Am renunţat din pur sentiment dinamovist”.

Mihalcea a dezvăluit că a renunțat de bunăvoie la o parte din banii pe care îi avea de primit, însă pentru restul sumei se judecă cu Dinamo. Acesta a depus un memoriu pentru 10.000 de euro.

