Contre în direct între Lupu și Țălnar! Conducătorii lui Dinamo, desființați: „N-au tangențe cu fenomenul, dar eu am girat ca Voicu și Nicolescu să preia clubul”

în etapa 7 a play-out-ului SuperLigii. Formația din Ștefan cel Mare luptă în ultima șansă pentru evitarea locurilor care duc la retrogradarea directă. Dănuț Lupu și Cornel Țălnar s-au contrat pe tema șefilor de la Dinamo, fiind cei care au readus clubul în acest punct.

Cornel Țălnar critică conducerea lui Dinamo

Înainte să se contreze cu Dănuț Lupu, Cornel Țălnar a discutat . Fostul antrenor dă vina pe conducerea clubului pentru starea echipei din acest moment.

ADVERTISEMENT

“În afară de 2-3 copii pe care i-am format și i-am promovat noi din 2020, Amzăr, Bani și Burdușan, eu nu cunosc niciun jucător de la Dinamo. Toți jucătorii care au venit sunt de la echipe din ligi inferioare sau din țări în care fotbalul nu este foarte bine dezvoltat.

Nu pot să îmi dau seama de valoarea jucătorilor. Din punct de vedere joc, tactic, registru tehnic, implicare, tot, eu o văd pe Dinamo ca fiind una dintre cele mai slabe echipe din Liga 1. Singurul care mi-a mai sărit în ochi este Politic, în rest niciunul.

ADVERTISEMENT

Antrenorul care este acum la Dinamo este bine intenționat, vrea să facă. Dar știți cum e în viață. Una e să vrei și alta e să ai cu cine să faci lucrurile respective. Sunt convins că își dorește mult și pune sufletul ca să salveze această echipă, dar nu cred că jucătorii care formează acest grup pot să îl ajute”, a declarat Cornel Țălnar la FANATIK SUPERLIGA.

“Doamne ferește ca Dinamo să mai cadă încă o dată”

“Doamne ferește ca Dinamo să mai cadă încă o dată. Mi se face și rușine când ies pe întreabă și mă întreabă lumea ce se întâmplă acolo. Dar văd și ei ca și mine și ca toți dinamoviștii. Asta e situația, ăsta e lotul și asta e conducerea.

ADVERTISEMENT

Peștele de la cap se împute. Cum conduc cei doi… pe ei nu-i interesează să vină nimeni din vechile glorii, din oameni care au făcut istorie, că fac ei treabă. Dar ce treabă să facă ei dacă nu au avut nicio treabă cu fenomenul în sine.

Principalii vinovați de ce se întâmplă acolo suntem noi, dinamoviștii adevărați care am fost acolo. Pentru că îi lăsăm pe acești oameni să își facă de cap. Poate dacă echipa retrogradează, ei pleacă peste două luni și noi ceilalți rămânem și suferim. Și pe ei nu îi interesează.

ADVERTISEMENT

Trebuia să mergem către ei cu mai multă presiune să își aducă lângă ei oameni competenți, profesioniști și care se pricep la fenomen. Care știu să conducă o echipă de fotbal, au ochiul format pentru ceea ce trebuie să se întâmple acolo. Acolo totul e un compromis fără nicio șansă de izbândă”, spus fostul antrenor al lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.

Contre în direct între Lupu și Țălnar! Conducătorii lui Dinamo, desființați: „N-au tangențe cu fenomenul, dar eu am girat ca Voicu și Nicolescu să preia clubul”

Dănuț Lupu l-a ascultat pe Cornel Țălnar, dar nu a fost de acord cu părerea acestuia legată de conducerea celor de la Dinamo. În final, fostul antrenor al “câinilor” a recunoscut că el este cel care a girat pentru Voicu și Nicolescu, atunci când au preluat clubul.

Dănuț Lupu: “Nu îți dau dreptate, pentru că dacă nu erau acești doi domni ce făceau?”

Cornel Țălnar: “Poate erau alți domni?”

Dănuț Lupu: “Păi care? De ce nu s-au dus alții și de ce nu au venit alții cu bani lângă ei?”

Cornel Țălnar: “Tu știi foarte bine că noi am încercat de mai bine de un an jumate…”

Dănuț Lupu: “Tocmai de aia. Dar oamenii ăștia de ce sunt de vină? Pentru că ei încearcă”.

Cornel Țălnar: “Eu nu zic că ei nu încearcă. Dar dacă nu te pricepi, trebuie să aduci oameni competenți care să te ajute. Eu pentru chestia asta îi condamn”.

Dănuț Lupu: “Au încercat cu cineva și nu s-au înțeles. Nu dau nume”.

“Eu am fost cel care a girat ca acești oameni să vină la Dinamo. Dar eu nu îi cunoșteam și nu avusesem nicio tangență cu ei. Am stat și am căutat pe cineva care să ia acțiunile și tot nu am găsit.

Dinamo putea să moară dacă nu venea cineva rapid atunci să o scoată din moarte clinică. Și dacă nu erau ei, Dinamo era, probabil, în faliment. Eu am zis să le dea lor acțiunile ca să nu moară Dinamo.

Dar încăpățânarea dânșilor, să nu aducă pe nimeni profesionist, e o enigmă pentru mine. Își fac rău cu mâna lor”, a mai spus Țălnar la FANATIK SUPERLIGA.

Contre între Țălnar și Lupu despre șefii de la Dinamo