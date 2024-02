Adrian Mutu a intrat în „război” cu Dorinel Munteanu după ce „Briliantul” a declarat că nu este adeptul unui stagiu de pregătire efectuat de Oțelul Galați. „Briliantul” a reacționat după ultima „ieșire” a .

Adi Mutu a avut o reacție scurtă după ultima „ieșire” a lui Dorinel Munteanu: „E supărăcios! Era prea nervos”

Adi Mutu a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a avut o reacție scurtă după ultima „ieșire” a lui Dorinel Munteanu. Acesta nu este de acord cu reacția celui mai selecționat jucător din istoria României după Rapid – Oțelul Galați, scor 2-1.

„Briliantul” a evitat să intre din nou într-o dispută cu Dorinel Munteanu și a mărturisit că antrenorul din SuperLiga este supărăcios. este de părere că antrenorul Oțelului a reacționat, deoarece s-a acumulat mult stres pe parcursul confruntării din Giulești.

„Cred că ați spus tot în studio, nu mai vreau să vorbesc despre Dorinel pentru că e supărăcios. Nu sunt de acord cu ce a spus să mă limitez la cuvântul ăsta. Se supăra cu toată lumea care nu este de acord cu el. Ce mai era de spus, nu stau să explic.

Faptul că sunt la o emisiune și moderatorul mă întreabă, trebuie să răspund că de aia sunt invitat acolo. Am răspuns fiind imparțial atât cât am putut, mi-am spus părerea despre anumite lucruri, dacă el s-a supărat treaba lui. Probabil era prea nervos după meci”, a spus Mutu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30 în fiecare zi de luni, marți și vineri doar pe site-ul .

Neluțu Varga, vești bune pentru Adi Mutu: „Nu mai pleacă de la CFR Cluj”

Neluțu Varga i-a dat o veste extraordinară lui Adi Mutu și anunță că Otele și Manea vor râmâne la CFR Cluj cel puțin pănă la sfârșitul sezonului. Finanțatorul ardelenilor a mărturisit că nu a ajuns la suma de transfer dorită pentru atacantul venit de la UTA Arad.

„Telenovela Otele s-a încheiat. Nu am primit suma pe care am dorit-o, 4 milioane de euro, și pot să vă confirm oficial că până în vară Otele nu mai pleacă de la CFR Cluj. Îi transmit lui Otele să-i stea capul la fotbal, să facă diferența, să aducă plusvaloare, să marcheze goluri și să ne ajute să ne luptăm pentru titlul de campioni ai României. Deci Otele este subiect închis.

Până în vară rămâne la CFR Cluj. Sunt convins că e o veste bună și pentru suporteri și mai ales pentru Adi Mutu. În ceea ce îl privește pe Manea, nu avem nicio ofertă concretă de la Galatasaray. Doar vorbe, povești, speculații… Nu am primit nimic, nicio sumă, niciun mail măcar de la Galatasaray, că l-ar dori pe Manea, așa că este o pistă falsă.

Cu Manea am bătut palma pentru o prelungire de un an și jumătate a contractului, zilele viitoare vom semna și eu cred că Manea ne va ajuta în continuare încă un an și jumătate să ne îndeplinim toate obiectivele. Este un jucător formidabil, de o mare valoare. CFR Cluj are nevoie de el, dar eu cred că și Manea are nevoie de CFR Cluj. Deci îl veți mai vedea pe Manea încă mult timp de acum încolo la CFR Cluj”, spune Neluțu Varga.

