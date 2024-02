Derapaj rasist al lui Dorinel Munteanu: “M-au deranjat unii fani ai Rapidului, mai bronzați un pic”

. În urma rezultatului negativ, Dorinel Munteanu a avut un derapaj rasist la adresa suporterilor giuleșteni.

Derapaj rasist al lui Dorinel Munteanu la adresa fanilor Rapidului

La finalul duelului pierdut de Oțelul Galați în fața celor de la Rapid, scor 2-1 pe Giulești, . În primă fază, antrenorul gălățenilor i-a lăudat pe fanii giuleștenilor, dar a avut și un derapaj rasist la adresa lor.

ADVERTISEMENT

“Eu nu am intrat în conflict cu niciun fan al Rapidului. Vocabularul lor e unul care li se potriveşte. Ce să zic, ne știm de mult eu și fanii Rapidului.

Suporterii sunt extraordinari, fac atmosferă super bună. Probabil nu le sunt simpatic. Nu toţi m-au deranjat, câţiva au fost aşa…mai bronzaţi puţin”, a declarat Dorinel Munteanu după meci, la .

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu, dezamăgit după înfrângerea cu Rapid

“Sigur, sunt foarte dezamăgit de această înfrângere. Am văzut două intervale diferite. Rapid a profitat de două-trei greşeli personale ale băieţilor mei şi a reuşit să marcheze. Aceste două ocazii au făcut diferenţa. Repriza a doua ne-a aparţinut în totalitate. Nu am reuşit să fim mai consecvenţi.

Nu a fost nicio teamă, nu cred că era vorba de teamă. Nu pot să cred că ăsta a fost motivul înfrângerii din această seară. Sub nicio formă. Cine ştie, fiecare gândeşte cum doreşte. Play-off-ul s-a îndepărtat tot mai mult.

ADVERTISEMENT

Portarul nostru nu a avut ce să facă nici la primul gol și nici la al doilea. Am marcat golul prea târziu şi nu am mai putut să facem nimic. Per ansamblu, mă gândesc la jocul echipei.

Jucătorii m-au dezamăgit total, am avut mare încredere în ei. E clar că rezultatul este responsabilitatea mea. Vedem ce pot face. Distanţa de play-off este destul de mare”, a spus antrenorul gălățenilor.

ADVERTISEMENT

Munteanu: “Cel mai bun arbitraj de când sunt eu în fotbal”

“A fost cel mai bun arbitraj pe care l-am avut vreodată de când sunt eu antrenor, chiar și jucător. Nu sunt ironic, sunt chiar sincer! Aşa comunicatori, joviali, n-am văzut.

Chiar foarte bun arbitrajul, extraordinar. Trebuiau să îmi dea câteva cartonașe galbene, dar nu mi-au dat”, a mai spus Dorinel Munteanu.