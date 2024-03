Adi Mutu a comentat escapada lui Albu și Borza. Ce a răspuns la întrebarea dacă și el a avut probleme cu fostul elev

Numele lui Alex Albu și Andrei Borza sunt pe buzele tuturor oamenilor din fotbalul românesc după escapada de la Iași. Adi Mutu a comentat ieșirea în club a celor doi jucători pe care i-a antrenat la Rapid până în urmă cu câteva luni la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu a comentat escapada lui Albu și Borza, foștii săi jucători la Rapid. A avut probleme „Briliantul” cu ei

Alex Albu și Andrei Borza și-au aflat pedeapsa după escapada de la Iași și au ratat confruntarea cu UTA Arad de pe stadionul din Giulești, așa cum FANATIK a anunțat. din partea conducerii: 10.000 de euro.

Adi Mutu a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a comentat ieșirea în club a celor doi jucători pe care i-a antrenat la Rapid București. „Briliantul” a răspuns și când a fost întrebat dacă a avut probleme de acest gen cu Albu și Borza în Giulești.

„Nu mi se pare în niciun fel, nu vreau să vorbesc despre jucătorii altor echipe. Mai ales că este o echipă care luptă cu noi pentru titlu, așa că mă abțin. Albu nu este favoritul meu, este un jucător care îmi place, dar Albu nu mai este în calculele noastre de mult, nu neapărat din cauza acestui scandal.

Este greu să vorbesc, chiar dacă au fost jucătorii mei și pe undeva este normal să îmi pui această întrebare. Este logic, dar din păcate nu pot să răspund. Dacă nu eram antrenorul CFR-ului și eram cu tine în studio fără angajament îți răspundeam.

Ce pot să spun, cred că în viața mea fotbalistică am văzut de toate și nu mă mai surprinde nimic. (n.r. ai avut probleme de genul ăsta când ai fost la Rapid) Nu vreau nici să confirm, nici să infirm. Chiar dacă am fost antrenor acolo, acum sunt antrenorul CFR-ului și nu este ok să vorbesc despre foști jucători”, a spus Mutu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Adi Mutu, despre discuția dintre Tachtsidis și Chivulete: „A fost provocat”

Tachtsidis a văzut din nou cartonașul galben cu Oțelul Galați, iar „Briliantul” spune că grecul a fost provocat de arbitru. la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu avem o problemă cu Tachtsidis. Chiar dacă pare că a luat din nou pentru cartonaşe. A fost provocat. Chivulete i-a spus să vorbească cu el, Tachtsidis a spus că nu vrea şi i-a dat cartonaş galben.

Era chiar în faţa mea. Şi arbitrii din România trebuie să înţeleagă că sunt jucători care au jucat la un nivel mare şi dacă nu vrea să vorbească cu tine nu trebuie să fii frustrat. Nu vor să vorbească.

El a fost sancţionat când a greşit. Dar eu cred că trebuie să aibă un dialog cu arbitrul. Sunt jucători care întreabă, care vor răspunsuri. Tu trebuie să fii acolo şi să dai şi răspunsuri.

Nu neapărat să iei doar decizii. Eu nu cred că toţi jucătorii ştiu toate regulile sau cum interpretează arbitrul. Tachtsidis a greşit, dar şi aroganţa îi irită pe unii jucători”, a declarat Mutu.

