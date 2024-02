Adi Mutu i-a transmis a „Regelui” a povestit și istoria primului său gol la națională. „Briliantul” nu este sigur că legenda fotbalului românesc i-ar fi dat mingea să bată penalty-ul cu Cipru dacă ar fi știut că urmează să îl egaleze în clasamentul golgheterilor.

Adi Mutu a povestit o întâmplare fabuloasă cu Gică Hagi chiar de ziua acestuia. „Dacă știa că ajung la 34 de goluri…”

și Gică Hagi sunt cei mai buni marcatori din istoria României, ambii cu câte 35 de reușite sub tricolor. „Briliantul” are o relație specială cu „Regele” și își amintește și cum a înscris primul gol sub „tricolor” după un gest special din partea actualului manager tehnic de la Farul.

„E nașul meu din prima căsătorie și e nașul băiatului meu mare. I-am scris la mulți ani, nu vreau să îl deranjez cu telefon. Are meci, știu cum aș fi și eu, chiar dacă este ziua mea nu răspund la mesaje, telefon nici măcar soției. Prefer să rămân concentrat, conectat la meciul în sine.

Ar fi perfect de ziua lui (n.r. să bată FCSB) și pentru el și pentru cei din spate. M-a marcat pentru că a fost primul gol la echipa națională și primul meci cu el la echipa națională, mă refer la meciul cu Cipru de la Constanța. A fost 11 metri, normal că atunci când e Hagi în teren nu te apropi să iei mingea, mai ales că Hagi avea 30 de ani atunci.

Așteptam să vedem cum bate Gică penalty, în schimb mi-a dat mie mingea să execut eu. Dacă știa că mai dau încă 34 probabil nu mi-o mai dădea. Întotdeauna am fost printre preferații lui la echipa națională, era mai certățeț în teren, voia mai mult de la fiecare jucător în parte și scăpam de astfel de lucruri.

Probabil era și tânăr, iar pretențiile nu erau la fel de mari ca ceilalți colegi de-ai lui experimentați”, a spus Adrian Muti la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30 în fiecare zi de luni, marți și vineri, doar pe site-ul .

Adrian Mutu a analizat derby-ul cu Rapid: „Va fi super dificil, mai ales pentru mine”

„Meciul cu Rapid va fi unul super dificil, mai ales pentru mine pentru că am fost acolo un an şi opt luni. Simpatizez Rapidul şi am rămas legat într-un fel de Rapid. Băiatul meu joacă la juniorii Rapidului.

Va fi un meci special, dar asta nu înseamnă că nu îmi doresc să câştig, din contră. O să fie special pentru mine. E prima dată când întâlnesc Rapid din postura de adversar şi normal că mă afectează, între ghilimele, puţin.

Mă voi bucura la final. Dacă vom câştiga, voi avea o bucurie limitată, aşa cum a fost şi la Petrolul şi la toate echipele la care am evoluat ca jucător sau le-am condus ca antrenor.

Aşa mi se pare normal. Am împărţit multe emoţii alături de Rapid şi mi se pare normal ca bucuria să fie mai reţinută. E un respect pe care trebuie să îl arăţi echipelor la care ai fost”, spune Mutu.

