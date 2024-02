Dan Șucu, mesaj uluitor de ziua lui Gică Hagi. „Nu am mai făcut-o din 1994”

FCSB – Farul este ultimul meci din etapa de SuperLiga. Roş-albaştrii au avut 11 puncte avans înainte de această rundă, însă CFR Cluj şi Rapid s-au apropiat la 8 puncte după victoriile cu Petrolul şi Oţelul Galaţi.

Dan Șucu, mesaj uluitor de ziua lui Gică Hagi: “Nu i-am mai ținut pumnii de acum 30 de ani, din 1994, cum o să o fac diseară”

Meciul de pe Arena Naţională se dispută de . Finanţatorul Rapidului, Dan Şucu, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că nu i-a mai ţinut pumnii din 1994 aşa cum o va face diseară:

“Îi urez «La mulți ani» domnului Hagi, să fie sănătos și să continue să facă lucrurile bune pe care le face pentru fotbalul românesc. Nu i-am mai ținut pumnii de acum 30 de ani, din 1994, cum o să o fac diseară, în meciul împotriva FCSB-ului…

Știu că de obicei așa e firesc, cadourile ar trebui să le oferim noi pentru cel care este aniversat, cum este acum în cazul domnului Hagi, dar sper ca echipa dânsului să ne facă un cadou și să învingă FCSB-ul, să scoată un rezultat bun.

Deci, cu alte cuvinte, în loc să-i oferim noi un cadou domnului Hagi, să ne facă domnul Hagi un cadou nouă, tuturor. Încă o dată La mulți ani și îi urez tot binele!”, a spus Dan Şucu la FANATIK SUPERLIGA.

Hagi, înaintea meciului cu Farul: “Trebuie să credem în ce facem şi să avem curaj”

Farul Constanţa şi FCSB sunt două dintre echipele care au început perfect campionatul. Roş-albaştrii au câştigat cu 4-0 meciul cu UTA Arad şi .

De cealaltă parte, Farul a câştigat cu 2-1 împotriva Universităţii Craiova şi 1-0 cu FC U Craiova. Gică Hagi a declarat înaintea confruntării cu FCSB că echipa lui trebuie să aibă curaj pentru a putea lua toate cele trei puncte:

“Am avut începutul de an cu meciuri foarte grele. Două le-am trecut foarte bine, am câştigat. Am arătat că suntem în formă, suntem pe un drum bun. Vine al treilea meci cu un adversar la fel de puternic, la fel de tehnic.

Trebuie să participăm la ambele faze, trebuie să dăm tot ce avem noi mai bun, trebuie să credem în ce facem şi să avem curaj”, a spus Gheorghe Hagi.

