Adi Mutu a simțit din plin presiunea ultrașilor: „M-am văzut iar în prima săptămână la club!” Analiza „Briliatului”, la rece, după derby-ul Rapid – FCSB. Video exclusiv

Adi Mutu a intervenit unde a vorbit despre derby-ul Rapid – FCSB și presiunea uriașă la care a fost supus.

Adi Mutu, concluzii la rece după Rapid – FCSB 1-0: „Cred că rezultatul e unul meritat”

Adrian Mutu răsuflă ușurat după victoria mare obținută împotriva marii rivale, FCSB: „Au fost două reprize distincte. Noi am jucat mai bine, iar în repriza a doua, FCSB a pus mare presiune pe noi și au avut o replică senzațională. Cred că până la urmă, chiar dacă am avut șansă, meritam victoria. Nu contează că Moldovan a făcut un meci mare. Face parte din echipa Rapid. Cred că rezultatul e unul meritat”.

Antrenorul „giuleștenilor” a explicat și cele două mutări surpriză: „Într-adevăr, a fost o săptămână cu mare presiune. Titularizarea lui Funsho era normală din punctul meu de vedere. Datele de la antrenament din această săptămână nu mint. Calitatea lui de bază e viteza, e combativ și în partea dreapta a FCSB-ului am avut nevoie de prospețime și de o mână de ajutor pentru Moraes și pe cineva în spatele lui Sorescu în cazul în care urca.

Și la gol am dublat. Funsho atacă spațiul din spatele lui Sorescu. Introducerea lui Emmers în locul lui Ioniță, care mie mi-a și plăcut. Steaua (n.r. FCSB) pune presiune pe noi. Nu mai era jocul lui. I-am zis că mai am nevoie de o mână ajutor în apărare. Aveam nevoie de ritm, de un jucător care să vină la mijloc”, a mai spus „Briliantul”, .

Adi Mutu, moment de sinceritate: „M-am revăzut cum eram în prima săptămână când am ajuns la Rapid”

Adrian Mutu a lăudat vicecampioana României și s-a temut de acest meci: „FCSB e o echipă cu individualități foarte bune. Unu la unu, pe partea stângă dezvoltă foarte bine Olaru cu Radunovic și Coman, combină foarte bine. Atunci când sunt în formă, e pericol mare. Încearcă foarte mult unu la unu și asta dă forță unei echipe”.

Fostul mare fotbalist a trecut prin cele mai dificile șapte zile din mandatul la Rapid: „Nu-mi dau note. Contează doar rezultatul. Azi ești Pele, mâine nu mai ești mâine! A fost o presiune. Practic m-am revăzut cum eram în prima săptămână când am ajuns la Rapid. Nu știu dacă a fost benefică sau nu, dar s-a dovedit că a adus un beneficiu”.

Mutu știa însă foarte bine la ce s-a înhămat: „Am demonstrat cum muncesc, că sunt profesionist 100%. Mi-am asumat când am semnat că Rapid e un club mare și nu ai timp să îți tragi sufletul și să te relaxezi. Nu există recunoștință, nu există nimic”.

De ce nu s-a temut niciodată că va fi dat afară de la Rapid: „Eu mi-am îndeplinit obiectivul”

Adrian Mutu nu a crezut nicio secundă că va fi dat afară de la Rapid, nici măcar în cazul unei înfrângeri cu FCSB: „Nu mi-a fost frică. Lucrurile între mine și club sunt clare. Am vorbit și cu Liviu Ungurean. A fost o presiune pe club. Atunci când nu o să fiu în obiectiv o să las tot timpul locul altuia. Atâta timp cât eu mi-am îndeplinit obiectivul și știu cât am muncit, cum să las echipa? Am dus Rapidul în play-off și cred că suntem pe drumul cel bun.

E al doilea sezon în SuperLiga. Să clarificăm încă ceva: sezonul viitor e anul centenarului. Rapid împlinește 100 de ani pe 25 iunie. Sezonul următor vrem să ne batem la titlu. Nu era frica de a fi demis, ci să câștig acest derby. Mi se pare că lumea se grăbește și cred că mi s-ar fi făcut o nedreptate”.

