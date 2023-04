Adi Mutu, dialog fabulos cu Dumitru Dragomir, în direct la emisiunea lui Horia Ivanovici: „Fii băiat deștept, nu răspunde la întrebarea asta!” Video Exclusiv

Adrian Mutu a intervenit inedit , moderată de Horia Ivanovici. Antrenorul Rapidului a avut un discurs de senzație cu Dumitru Dragomir. Fostul președinte al LPF a lăudat-o pe Rapid, după remiza de pe teren propriu cu Farul, scor 1-1 în etapa a doua din play-off-ul SuperLigii.

Adi Mutu, dialog de senzație cu Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ : „Suntem în direct?”

, scor 1-1, în etapa care a deschis etapa a doua a play-off-ului din SuperLiga. Giuleștenii au deschis scorul prin Bamgboye în minutul 55, însă s-au văzut egalați în minutul 76 după un golul lui Dragoș Nedelcu.

La fel ca în etapa precedentă, jocul Rapidului a fost unul ofensiv și a arătat foarte bine, iar Horia Ivanovici și au avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Adrian Mutu, dar și al adversarului Gică Hagi. „Sunt în direct cu nea Mitică Dragomir! Adi Mutu, cel mai în formă antrenor. Ia zi, domnule Mitică! Ce părere ai de Adi Mutu, antrenor?”, a pornit dialogul lansat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir: „Părerea mea este că e peste valoarea echipei Rapid, el. E de valoarea galeriei”

Horia Ivanovici: „Vezi că noi suntem în direct.”

Adrian Mutu: „Suntem în direct?”

Horia Ivanovici: „Da, ești pe speaker. Vorbeam cu Andone, cu Gardoș și cu Robert Niță la emisiune și toți au zis că ai făcut un meci fantastic împotriva lui Gică Hagi”

Adrian Mutu: „Fantastic e poate prea mult spus.”

Adrian Mutu, ajutat de Dumitru Dragomir în emisiunea lui Horia Ivanovici: „Nu răspunde la întrebarea asta!”

Dumitru Dragomir a lăudat jocul Rapidului, dar și ideile tactice pe care Adi Mutu le-a gândit pentru meciul cu rivala Farul. „Chiar schimbarea futuristă pe care ai făcut-o cu fundașul dreapta ți-a ieșit. A ieșit golul de acolo”, a spus Dumitru Dragomir care a numit cel mai frumos moment al meciului din Giulești.

„Când am văzut că se îmbrățișează Hagi cu Mutu. Au crescut sub ochii mei”, au fost cuvintele lui Dumitru Dragomir. La un moment dat, Horia Ivanovici l-a pus în dificultate pe Adrian Mutu. Moderatorul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ l-a întrebat pe antrenorul Rapidului, dacă în lipsa giuleștenilor, și-ar dori ca Farul și Gică Hagi să câștige titlul.

„Fii băiat deștept, nu răspunde, bă, la întrebarea asta!”, a fost îndemnul lui Dumitru Dragomir. „Îți ascult sfatul, nea Mitică! Farul e o echipă simpatică tuturor datorită lui Gică Hagi”, a fost răspunsul dat de Adrian Mutu în direct.

Adrian Mutu, cheia jocului bun din a doua repriză în Rapid – Farul 1-1: „Am trecut la timonă”

Adrian Mutu crede că schimbarea pe care a făcut-o la pauză, când l-a introdus pe Bamgboye în locul lui Pănoiu, a făcut diferența. „În repriza a doua am făcut schimbare la pauză, am trecut în 3-5-2. S-a schimbat meciul, s-a echilibrat și chiar am trecut la timonă. Am preferat să joc cu Bamgboye pe partea dreaptă pentru a nu-l scoate din ceea ce știe. El provine din extrema dreaptă. Am încercat pentru că Farul e o echipă bună. Echipă lucrată, o echipă care știe foarte bine traseele”, au fost explicațiile date de Adrian Mutu, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Ulterior, Horia Ivanovici a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Adrian Mutu și a remarcat jocul bun pe care tehnicianul a reușit să îl implementeze la Rapid. „Să știi că toate lumea a vorbit la superlativ. Ai jucat tactic formidabil împotriva unui alt mare antrenor care e Hagi. Ca între ‘decari’. Ai dat lecție de tactică. Bravo! Ești pe val puternic.

Aveți două echipe fantastice și tu și Hagi. Fantastice, crede-mă. Nu trebuie să ne oprim cu laudele. Când vedem meciuri bune și antrenori care încurajează fotbalul și faceți nebunie și toată lumea vede fotbal de calitate și mutări tactice, de ce să nu vă lăudăm? Să vă lăudăm, că destul vă criticăm”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

Adrian Mutu, despre relația cu Gică Hagi: „Știe toată lumea”

Adrian Mutu și Gică Hagi sunt cei mai buni marcatori ai naționalei României, ambii cu câte 35 de reușite. „Briliantul” a dezvăluit că are o relație foarte bună „Regele” și se așteaptă la meciuri deschise și spectaculoase de fiecare dată între Rapid și Farul.

„Am făcut o propagandă bună fotbalului pentru că și la noi se joacă fotbal cu ritm, cu intensitate. Bineînțeles că ambii antrenori și-au dorit victoria și voiam să câștigăm. Probabil că de câte ori ne vom întâlni nu o să fie niciun meci închis și doar pe atac. Amândoi ne dorim mult să câștigăm. (n.r. meciurile directe cu Hagi) Avantaj clar Gică, dar avem trei meciuri în campionat în total și unul în cupă. De fiecare dată am deschis scorul și Gică m-a egalat. La Constanța a reușit să întoarcă scorul 2-1. O să întoarcă și norocul ăsta.

Eu cred că stima dintre mine și Gică Hagi o știe toată lumea. În afara faptului că ne dorim să câștigăm cu echipele noastre rămâne acel respect și am o relație foarte bună cu Gică de ani de zile. (l-ai surprins cu mutarea) Da, dar și-a revenit repede. Am mutat bine. Este un rezultat corect și echitabil, dar meciurile sunt făcute din episoade. Dacă am fi închis 2-0 cu Dugandzic altfel ar fi stat problema, dar și ei puteau să câștige.

Trebuia să vin cu o schimbare la pauză pentru că era greu să-i prindem jucând acest sistem și având o posesie bună, plecau bine cu mingea. Trebuia să blochez pe undeva extremele pentru a putea fi mai sigur. Am reușit, plus că am pus doi jucători de viteză care sunt ofensivi atât Bamgboye, cât și Onea. A fost un meci frumos, intens, atmosfera extraordinară”, a încheiat Adrian Mutu, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.