Adi Mutu, în extaz după meciul nebun dintre Rapid și FC Botoșani: „Speranța moare ultima! Calitatea noastră și-a spus cuvântul”

Antrenorul giuleștenilor este mulțumit de fotbaliștii săi pentru că au luptat până în ultimul minut, felicitându-l în mod special pe Dragoș Grigore, autorul golului victoriei, după o execuție spectaculoasă, care și-a făcut revenirea după accidentare.

Adi Mutu, în extaz după meciul nebun dintre Rapid și FC Botoșani

Adi Mutu a fost în extaz după meciul nebun dintre , lăudându-și jucătorii pentru că au luptat până în ultimul minut: „Chiar vorbeam cu Dragoș Grigore, îi spuneam că nu trebuia să fie nici în lot.

M-am răzgândit în ultimul moment și a fost bine. Am trecut de la agonie la extaz într-un minut și a fost bine. Calitatea noastră și-a spus cuvântul. Când iei gol în ultimul minut e frustrant, nici nu a fost o fază lucrată de Botoșani”.

Dragoș Grigore a fost introdus în minutul 82, în locul lui Valentin Costache, iar acesta a adus victoria Rapidului, în urma unei execuții spectaculoase, chiar la ultima fază a meciului. Totodată, fundașul giuleștenilor nu mai jucase de la finalul lunii decembrie.

„Speranța moare ultima!”

„Speranța moare ultima și când mai sunt minute, trebuie să jucăm să marcăm mereu. Mă bucur de cei care au intrat, pentru că și-au adus aportul la această victorie.

Vrem să ajungem cât mai sus, la asta lucrăm, asta sperăm! Meciul cu Hermannstadt e complicat, pentru că vin după o perioadă care nu e bună și sunt o echipă periculoasă”, a .

„A fost agonie, extaz, au fost de toate. E important că am avut putere și că am crezut până la final și că am reușit să marcăm golul victoriei. Rapidul speră, va juca fiecare meci cu gândul de a câștiga.

Rapid și-a îndeplinit obiectivul de a intra în play-off, mai sunt două meciuri din campionat și după vom trage linie. Vom vedea unde ne vom situa. Nu mai e niciun secret că suntem peste tot acasă”, a spus și , la finalul meciului.