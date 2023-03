Adi Mutu, pregătit înainte de Rapid – Hermannstadt: „Ne așteptăm la un meci de luptă!”. Ce spune despre debutul lui Hervin Ongenda

Antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre situația lui Hervin Ongenda, noul transfer al Rapidului, care va fi în lot pentru meciul cu Hermannstadt, spre bucuria fanilor, care abia așteaptă să îl vadă la treabă pe mijlocașul francez.

Adi Mutu, pregătit înainte de Rapid – Hermannstadt

înaintea partidei dintre Rapid și Hermannstadt, vorbind despre ce planuri are pentru a obține o nouă victorie în SuperLiga 1: „Hermannstadt are un antrenor care ştie ce înseamnă spiritul Rapidului.

Aşa că ne aşteptăm la un meci de luptă, un meci complicat din punct de vedere fizic pentru că venim după o deplasare grea la Botoşani. Sperăm să dăm totul şi să reuşim să câştigăm mâine seară.

La Botoşani am câştigat pe un teren greu, acolo unde foarte puţine echipe s-au impus. Noi avem un grup mare, aşa că vor fi şi schimbări în echipa de mâine. Sperăm să joace bine cei care vor intra”.

„Ongenda este cu noi în lot, el ar putea juca mâine. Se poate şi să joace în acelaşi timp cu Ioniţă, depinde de strategie… vom vedea mâine. De asemenea, revine în lot pentru partida de mâine şi Kait, deci avem un grup destul de bun.

Nu e bine că Hermannstadt nu a mai câştigat de şapte partide. Vă daţi seama cu ce ambiţii vor veni să joace pe Giuleşti pentru a scoate un rezultat bun.

Mai avem meciul de mâine cu Hermannstadt şi după aceea practic începe play-off-ul, pentru că în ultima etapă jucăm cu Farul”, a mai spus Adrian Mutu, în cadrul unei conferințe de presă.

„Am învățat multe, experiența e mult mai mare!”

„Deci noi nu o să avem 10, ci 11 meciuri grele. Suntem pregătiţi, nu avem ce să facem. Cred că va fi un play-off puternic, interesant pentru toată lumea, sper să reuşim să facem spectacol.

Un loc de cupă europeană e mai mult o ambiţie a mea, a echipei de a termina cât mai sus. Nu cred că e un antrenor sau jucător care intră în play-off şi nu-şi doreşte să urce cât mai sus. Nu ştiu dacă să îl luăm ca pe un obiectiv, dar e o ambiţie a noastră.

Cu siguranţă nu mai sunt antrenorul care eram acum un an când am venit la Rapid. A trecut un an peste mine şi nu e uşor la Rapid, un club unde presiunea e constantă. Am învăţat multe, experienţa e mult mai mare”, a .

„În 42 de meciuri să obţii 24 de victorii şi 9 egaluri cred că spune totul despre anul meu la Rapid. Bineînţeles că tot timpul e loc de mai bine, învăţ zi de zi şi încerc să fac tot ce e mai bun pentru acest club. Sper să mergem la fel de bine şi chiar mai bine de acum înainte”, a mai spus „Briliantul”.