Adi Popa, mesaj ferm pentru Gigi Becali: „La anul, vom avea duelul Steaua – FCSB în prima ligă!”

mai ales după acuzele de non combat la adresa exhipe sale. Invitat la un podcast, mijlocașul lui CSA Steaua a dezvăluit cum a ajuns la FCSB.

Adi Popa îi mulțumește lui Gigi Becali: „N-am avut niciodată o problemă. Din contră, dânsul m-a vrut”

Adi Popa a dezvăluit că datorită lui Gigi Becali a ajuns la FCSB, iar cariera lui s-a schimbat la 180 de grade: „N-am avut niciodată o problemă cu domnul Becali. Din contră, dânsul m-a vrut. În afară de Reghe, a fost printre puținii care m-au vrut, deși în club au existat foarte mulț, chiar nea Gigi mi-a spus”.

Managerul general al FCSB s-a împotrivit transferului său de la Chiajna: „MM și alții pe acolo nu m-au vrut când am venit prima oară. Ziceau că-s mic sau alte scuze. Am avut noroc că nea Gigi s-a uitat la acel meci cu Brașovul, a văzut că am calitate și că pot face față”.

În acea perioadă, Gigi Becali nu se băga peste antrenori sau să atace jucătorii la TV: „Cum pot să fiu supărat pe un om care, la vremea respectivă, când se numea Steaua și erau toți suporterii, îmi îndeplinise visul? Primii 5 ani s-a comportat foarte bine, n-am avut probleme să ne critice în presă”.

Adi Popa e convins că Steaua – FCSB se va juca în SuperLiga: „Se poate întâmpla la anul”

Adi Popa le transmite suporterilor că și vom avea un derby ca la Craiova: „Mai devreme sau mai târziu, cu siguranță se va întâmpla duelul Steaua – FCSB. Sper ca din vara aceasta să avem drept de promovare și să promovăm. Se poate întâmpla la anul în Cupa României, chiar dacă suntem în Liga 2”.

Jucătorul e însă conștient că vicecampioana României este mult mai puternică în acest moment: „Să facem un exercițiu de imaginație. Dacă am juca acum cu ei, categoric ar fi ei favoriți cerți. Noi am compensa prin dăruire diferența de valoare. Ei au atâția jucători de valoare, iar noi avem un lot pentru Liga 2, nu pentru câștigarea campionatului în Liga 1. E și diferență de buget, ei au 15-20 de milioane, noi avem 1,2 milioane. E o diferență enormă de calitate la jucători, dar orice e posibil.

Dacă am fi în Liga 1, s-ar putea mări bugetul și la noi. Acum depinde și de forma de organizare, dacă va fi o asociere cu un privat puternic. Dacă se va schimba Legea Sportului și rămâne la Minister, categoric nu va putea fi buget de 10 milioane, pentru că nu-ți permite legea. Ăsta e bugetul și trebuie să te încadrezi. Dacă vine un privat potent…”, a mai spus Adi Popa la podcastul .

Adi Popa, ironii la adresa FCSB-ului: „Suntem cea mai iubită echipă din România. Ne cântă numele pe mai multe stadioane”

O promovare în SuperLiga ar atrage și mai mulți bani la Steaua, crede Adi Popa: „Sponsori în Liga 1? Cu siguranță ar veni. Eu cred că se vor mai clarifica foarte multe chestii și vor apărea și mai mulți sponsori și în momentul în care se vor mai termina din procese. Când se va termina și procesul cu palmaresul și o să se vadă clar unde e Cupa Campionilor, atunci nu o să mai spui că ăla e X sau Y.

Adi Popa le transmite un mesaj suporterilor FCSB și celorlați contestatari: „Steaua e doar una. Noi deținem definitiv și irevocabil brandul și numele. Ca să glumim acum, suntem cea mai iubită echipă din România. Nouă ne cântă numele pe mai multe stadioane. Și în Liga 1, și în Liga 2. Suntem mândri”.

