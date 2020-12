Adi Vasile, interviu despre Euro “pandemic”: “Oboseala, la cote alarmante!” Ce spune de Muntenegru și viitorul CSM-ului. Exclusiv

Adrian Vasile a dat un interviu pentru FANATIK înainte de startul Campionatului European de handbal. Antrenorul celor de la CSM București a vorbit despre oboseala acumulată în acest sezon problematic, dar și despre motivele pentru care el și Per Johansson au fost demiși de naționala din Muntenegru chiar înainte de Euro. Adi Vasile nu a ocolit nici subiectul CSM București și a vorbit despre viitorul echipei, periclitat de ultimele declarații ale lui Nicușor Dan.

Antrenorul s-a declarat îngrijorat de faptul că două dintre handbalistele de la CSM București au fost depistate pozitiv înainte de turneul final și spune că în acest moment cel mai important este ca Laura Moisă și Crina Pintea să fie sănătoase și să își revină cât mai repede.

Adi Vasile și Per Johansson trebuiau să meargă la Euro cu naționala din Muntenegru, însă oficialii federației au hotărât să îi schimbe cu o zi înainte de reunirea lotului pentru a acorda noului antrenor un turneu în plus prin care să pregătească mai bine competiția preolimpică din martie.

Adi Vasile, interviu înainte de Campionatul European: “Este cel mai greu sezon pentru toată lumea. Oboseala mentală e la cote alarmante”

În interviul acordat publicației noastre, Adi Vasile s-a declarat încrezător în viitorul proiectului CSM București, periclitat de ultimele declarații ale lui Nicușor Dan. Antrenorul susține că în viitorul apropiat se va hotărâ modul în care va continua proiectul și speră că bugetul va fi unul care va permite echipei să rămână la un nivel maxim de profesionalism.

Cum ai primit aceste vești prin care două dintre jucătoarele de la CSM București, Crina Pintea și Laura Moisă, s-au infectat cu noul coronavirus la lotul național?

– Cu multă îngrijorare. Este o perioadă dificilă și în ultimele luni ne-am confruntat cu acest virus. Cel mai important este ca cele două să fie bine, să nu aibă simptome. Este foarte neplăcut ceea ce s-a întâmplat, dar de multe ori este inevitabil. Sper să treacă de perioada asta. Laura este cu echipa în Danemarca, Crina este izolată în Marriot la București, așa că sper să treacă cât mai repede de această perioadă. Atunci când ne revedem sper să fie sănătoase și să ne putem continua treaba.

Ai experiența acestui sezon atipic, care s-a disputat în pandemie. Cum este să pregătești meciurile în aceste condiții: testări, cazuri pozitive, o mulțime de condiționări?

– Cred că pentru toată lumea este cel mai greu sezon pe care l-a avut până acum. Pe lângă solicitările cu care suntem obișnuiți, volumul antrenamentului, stresul competiției… Când mai pui și aspectele pe care le-ai spus rezultă o oboseală mentală cu care nu ne-am mai întâlnit vreodată și care este la cote alarmante. Este greu de contabilizat pe hârtie. Asta nu apare lângă orele de antrenament, lângă golurile marcate. Trebuie doar să faci față acestor noi provocări: «Ni se va schimba viața?», «Voi putea juca?», «Mă voi putea antrena sau voi rămâne prin vreo deplasare?». Toate aceste întrebări macină foarte mult. Jucătoarele și toți cei care suntem angrenați în acest sport avem un nivel de oboseală mentală foarte ridicat.

“Nici nu știi la ce să te gândești mai mult. Să te gândești la sănătate? Să te gândești la handbal?”

Fetele noastre nu au făcut niciun antrenament până în ajunul meciului cu Germania. Cum se poate răsfrânge asta asupra echipei?

– Este departe de a fi un plan optim. Nu este plăcut să fii în locul antrenorului și a jucătorilor. Pe de altă parte, nu putem să facem altceva decât să ne adaptăm. În această perioadă sunt sigur că au loc mai multe discuții între jucătoare și staff, mai puțină activitate fizică din păcate. La un moment dat, lucrurile se pot compensa prin această unitate de grup, prin strategiile care sunt gândite mai mult timp. Dar, cu siguranță, nu este un plan optim.

Crezi că ar fi bine să plecăm cu așteptări de la acest turneu final? Sau cum ar trebui să abordăm Euro din punctul de vedere al obiectivelor?

– Mi-e un pic dificil să discut despre acest lucru. Eu privesc din afară. La un moment dat nici nu știi la ce să te gândești mai mult. Să te gândești la sănătate? Să te gândești la handbal? Să te gândești la obiectivele pe care ți le-ai pus? E tare greu și trebuie să găsim un echilibru astfel încât să fim și realiști. Să vedem calitatea pe care echipa o poate avea în această situație și de acolo să începem să construim. Acum vorbesc punându-mă în rolul antrenorului. Le doresc mult succes lui Bogdan și lui Robert la acest turneu. Sper să găsească formula potrivită, să aibă și puțin noroc și să aibă un turneu cât mai reușit.

“Am fost anunțați cu o zi înainte să plecăm în Muntenegru”

Trebuia să fii la acest turneu final alături de Per Johansson pe banca naționalei din Muntenegru. De ce s-a decis înlocuirea voastră pe ultima sută de metri?

– Am fost anunțați cu o zi înainte să plecăm în Muntenegru. Decizia are la bază, practic, finalul contractului nostru. Noi, din ianuarie nu am mai fi avut contract cu acest proiect. Federația din Muntenegru s-a gândit că ar fi mai bine să îi dea noului antrenor echipa, să aibă timp să pregătească mai bine și turneul preolimpic din martie. De ce în ultima zi un astfel de anunț este o întrebare la care mi-e greu să răspund. Este modul lor de a aborda anumite situații. Eu și Per suntem foarte mulțumiți de munca pe care am depus-o acolo în acești trei ani de zile. Avem cu ce să ne mândrim. Pentru mine a fost o experiență fantastică din care am învățat mult.

Aș vrea să te întreb și de CSM București. Ești mulțumit de prima parte a sezonului?

– Având în vedere că suntem la jumătatea competiției, suntem pe locul doi în Liga Campionilor, suntem într-o situație pandemică și de doi ani și jumătate ne confruntăm cu probleme financiare, trebuie să spun încă o dată că suntem extrem de mulțumit de modul în care ne-am prezentat. Jucătoarele și staff-ul au dat dovadă de profesionalism, caracter și dragoste pentru grupul nostru. Pentru asta sunt un antrenor foarte fericit.

“Modalitatea în care se va continua din sezonul viitor la CSM se va stabili în decembrie. Sper să avem un drum profesionist în continuare”

Se vorbește foarte mult de viitorul lui CSM București. S-a schimbat primarul general care a avut câteva declarații care ar putea fi interpretate referitoare la viitorul acestei echipe. Tu știi ceva despre viitor și poți să îți planifici sezonul viitor?

– Până în această perioadă, echipele mari își anunță unele mutări cheie în echipă. Noi încă nu l-am anunțat. Am un plan conturat în minte, am și făcut niște demersuri în acest sens pentru stagiunea viitoare. Modalitatea în care se va continua din sezonul viitor la CSM București cred că se va stabili foarte curând și sper ca în această lună decembrie astfel încât să avem siguranța și liniștea de a avea un drum corect și profesionist din toate punctele de vedere.