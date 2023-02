Adina Buzatu, patru ani de muncă pentru o casă: ”Încui ușa, mănânc pâine goală”

Este una dintre cele mai puternice simboluri feminine din România, deși nu i-a fost ușor să se ridice când a primit câte o lovitură de la viață sau, mai bine zis, de la cei care o înconjoară. Creatoarea Adina Buzatu, femeia care deține un imperiu în industria fashion, ne dezvăluie, în premieră pe ce a cheltuit primii bani pe care i-a făcut din munca ei, cu mult înainte de a deveni majoră.

Adina Buzatu: ”Nu contează cum arată înăuntru, încui ușa, mănânc pâine goală”

Mereu este cu zâmbetul pe buze și ai spune că nicio greutate nu i-a stat în cale renumitei stiliste Adina Buzatu, însă, se pare că viața a fost dură cu ea t . Povestea Adinei este mult mai complexă, și, am spune, demnă de un roman și un film. Pentru FANATIK, designerul își deschide sufletul și continuă seria dezvăluirilor uluitoare.

Muncește pe brânci și își câștigă proprii bani încă de pe băncile școlii gimnaziale, iar de la 14 ani a pus leu pe leu pentru a avea un acoperiș asupra capului. I-au trebuit patru ani ca să își poate realiza cel mai mare vis, chiar dacă, a trebuit să doarmă pe jos și să consume pâine goală.

”Da, din abțibilde cu fotbaliști din surprizele de la guma de mestecat. Eram în școala gimnazială, dar câștigam suficient cât să îmi iau bunătăți de la cofetăria din colț. Ce bune erau, mai ales că le câștigam prin propriile forțe.

Din primele venituri am strâns bani și, la 18 ani, mi-am cumpărat un apartament. Munceam de la 14 ani pentru asta, am strâns ban pe ban. Nu vă pot descrie bucuria pe care am simțit-o după ce am semnat actele, m-am dus la apartament, era mare și situat central, dar necesita reperații pentru care nu mai aveam bani. Dar nu conta.

M-am așezat pe jos și mă gândeam: nici nu contează cum arată înăuntru, încui ușa, mănânc pâine goală, dar am casa mea”, a mărturisit Adina Buzatu pentru FANATIK.

În brațele cui își găsește Adina Buzatu alinarea?

, fie că sunt ele personale sau de ordin profesional. Însă, oricât de greu îi este nu se plânge, ba din contră, se mobilizează și caută soluții. Întrebată de reporterul FANATIK care este modul prin se rupe de probleme în momentele dificile, ea ne divulgă în brațele cui își găsește puterea.

”Câteva minute de meditație, răsfăț prin masaj sau tratamente, sport sau chiar călătorii. Când mă ajunge oboseala plec o zi două, mă rup de tot, apoi revin în forță. Însă, arma mea secretă este Sara, fiica mea. Mi-e suficient să o iau în brațe, îmi trece orice supărare. Doar simplul fapt că îi povestesc ce am pățit, mă liniștește”, a punctat apreciata stilistă.

”Am mers zeci de kilometri pe zi pe jos, dar și sute cu trenul și microbuzul”

Proprietara unui imperiu în industria de fashion masculin, creatoare a ținutelor purtate de oameni de afaceri sau vedete renumite, recent întoarsă dintr-o serie de vacanțe, ne explică, de asemenea, dacă aceste escapade sunt pentru sufletul ei sau tot munca îi controlează și micile plăceri.

”Uneori, dar nu îmi iau vacanțe lungi și, în general, îmbin utilul cu plăcutul. De exemplu am fost patru zile la schi în Elveția, apoi alte patru la Milano cu câte 8-9 întâlniri zilnic.

Îmi plac vacanțele active, cu vizitat, mai puțin cele cu leneveală la soare. Spre exemplu am petrecut Crăciunul și Revelionul în Israel unde am vizitat continuu, am mers zeci de kilometri pe zi pe jos, dar și sute cu trenul și microbuzul, totul într-o companie excelentă. Am râs în vacanța aceasta continuu”, a mai spus celebrul designer român.

În privința călătoriilor în țări exotice, Adina Buzatu susține că nu este neapărat cel mai mare fan pentru că: ”Având în vedere că nu îmi iau vacanțe lungi, nu merită drumul de două zile dus-întors către o destinație exotică daca nu stai acolo măcar zece zile”, a adăugat Adina.

Cum stă Adina Buzatu la capitolul amor?

Trecând din una în alta, am ajuns și la capitolul amor și partener de viață, despre care Adina Buzatu nu a vrut să dea prea mult din casă, lăsându-ne cu un semn de întrebare, la care vom obține un răspuns, mai curând de cât vă puteți închipui.

”În Israel am fost cu un grup de prieteni, în Elveția cu alt grup, dar si cu Sara care apoi m-a însoțit și la Milano. Sara lucrează cu mine de când era foarte mică”, a zis în încheiere una dintre cele mai puternice simboluri feminine din România.