Adina Buzatu pleacă în Peru cu Gherghe Zamfir! Dezvăluiri uluitoare ale stilistei

Adina Buzatu este femeia care îmbracă cu stil vedetele de la noi din țară. Celebra stilistă a vorbit în exclusivitate cu FANATIK și ne-a povestit frânturi din viața ei, pe care puțini le știau.

Adina Buzatu, așa cum nu ți-o imaginai: “Aveam emoții prea mari”

Este o femeie puternică și împlinită, dar în trecut îi lipsea încrederea de sine. Cu toate acestea, Adina Buzatu a ajuns să fie una dintre cele mai apreciate femei din România. Nu doar datorită talentului său, dar și naturaleții și sincerității de care a dat dovadă de fiecare dată.

ADVERTISEMENT

“Imaginea mea mă reprezintă în totalitate. Nu trebuie să joc teatru sau să păstrez aparențe. Pot să merg cu bigudiuri prin oraș și cu mască pe față, mă amuz. Mi s-au întâmplat lucruri hilare în viață, iar oamenii nu m-au judecat pentru asta. Știu că sunt naturală.

Oamenii nu se așteaptă să fiu perfectă și nici nu am jucat acest rol vreodată. Au fost situații când s-au spus lucruri mincinoase despre mine și atunci mi-aș fi dorit să nu fiu persoană publică.

ADVERTISEMENT

Dacă aș putea da timpul înapoi, mi-aș spune să am mai multă încredere în mine. Când eram mai tânără nu aveam prea multă încredere în mine. Pierdeam mult din acest punct de vedere. Era nejustificat cumva. De multe ori aveam emoții prea mari”, a declarat Adina Buzatu pentru FANATIK.

Care este secretul siluetei Adinei Buzatu: “Sunt o pofticioasă”

Are o siluetă de invidiat, care nu se păstrează prea ușor. Adina Buzatu merge la sală și la pilates. În plus, are un și nu face excese alimentare. Cu toate acestea, stilista a recunoscut că este pofticioasă, dar nu exagerează niciodată.

ADVERTISEMENT

“Fac pilates de 3 ori pe săptămână, sală de 2 ori pe săptămână. Fac și aerobic sau înot. Am un meniu zilnic, care mă ajută să fiu atentă la calorii. Nu sunt extrem de riguroasă, nu țin o dietă strictă. Mănânc variat, mai gust câteva ceva. Dar dacă am gustat într-o zi, am grijă la ce mănânc a doua zi.

De fiecare dată când am ținut diete, slăbeam câteva kilograme, apoi mâncam dublu și puneam în plus. Soluția este să ai un regim de viață echilibrat. Eu sunt o pofticioasă. Am plăceri vinovate și îmi dau voie să le am.

ADVERTISEMENT

Înainte mă supăram pe mine dacă călcam strâmb. Pentru mine funcționează să mănânc normal, dar să nu exagerez. Am un meniu variat și nu sunt tentată să mănânc prostii. Eu nu gătesc, dar îmi comand acest meniu zilnic”, a spus Adina Buzatu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Adina Buzatu îl va însoți pe Gheorghe Zamfir în Peru

Celebra stilistă și maestrul Gheorghe Zamfir au o prietenie strânsă, de peste 10 ani. Cei doi au avut parte de colaborări frumoase împreună, iar anul acesta Adina Buzatu îi va fi alături maestrului în Peru. În plus, vedeta recunoaște că îi place mult să călătorească și are mai multe vacanțe planificate pentru anul acesta.

“Săptămâna viitoare plec la Copenhaga la nunta unor prieteni. Plec în Canada, cu Sara. Ea organizează un eveniment acolo și am combinat business-ul ei cu plăcerea.

Vom rămâne apoi să vizităm. Voi merge și în Peru, cu maestrul Zamfir, care va avea un concert excepțional acolo. Abia aștept. Am mai multe destinații pentru vacanțe anul acesta”, a mai spus vedeta.

Adina Buzatu, relație deosebită cu fiica ei. Cu ce se ocupă Sara

Vedeta are o relație extrem de strânsă cu fiica ei, Sara. Cele două au tot felul de activități, pe care le fac cu drag împreună. Adina Buzatu ne-a spus și care este cel mai prețios sfat pe care i l-a acordat fiicei sale.

“Eu și Sara facem sport împreună, mergem la teatru și la spectacole, călătorim mult împreună. Avem ritualuri de frumusețe împreună. Ne punem câte o mască și . Ne ducem la hairstylist și ne place să mergem în același timp. Eu m-am apucat și de masaj, iar Sara s-a luat după mine, iar acum mergem amândouă.

Noi și lucrăm împreună. Sara are un job la o companie din Londra, lucrează de la distanță. Ea lucrează mult și cu mine, așadar avem și preocupări profesionale comune. Am sfătuit-o pe Sara să aleagă ce-i place. Sunt norocoasă și mă bucur că eu fac ce îmi place.

Mă încarc la muncă. I-am spus fiicei mele că fără muncă nu ajungi nicăieri. Nu aștepta să vină lucrurile la tine și nu te lenevi. Noi oamenii avem tendința să așteptăm. Dacă vreau să fac un lucru, îl fac”, a adăugat Adina Buzatu pentru FANATIK.