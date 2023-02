Adina Postelnicu a împlinit 44 de ani: “Vreau să prind câți mai mulți ani din viața ei”

Adina Postelnicu împlinește 44 de ani și dezvăluie ce-și dorește cel mai mult: sănătate pentru ea și familia ei și să prindă câți mai mulți ani din viața fiicei sale.

Adina Postelnicu a împlinit 44 de ani! Ce își dorește vedeta, de ziua ei

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Adina Postelnicu de la trupa Heaven își aduce aminte de păpușile primite cadou de ziua ei, jucării care sfârșeau de fiecare dată rupte și dezmembrate.

Talentata cântăreață își aduce aminte de cel mai frumos și emoționat cadou primit de la tatăl ei, ne dezvăluie care este regula zilelor de naștere în familia ei și recunoaște că, în copilărie, era cam egoistă cu sora ei. Adina mărturisește că cea mai mare pierdere din viața ei este moartea tatălui iubit și cel mai mare câștig este nașterea fiicei sale, Zaynab.

“Dacă nu se întâmpla să-l pierd pe tata, poate gândeam altfel”

La mulți ani, Adina! Cum te simți la 44 de ani? Ca la 20?

– Ca să fiu sinceră, mă simt ca la 18. Adevărul este că niciodată nu mi-am simțit vârsta, asta și din cauza faptului că am făcut mult sport, am dus o viață sănătoasă, fără excese. M-a ajutat și organismul, nu numai mintea, să mă simt mereu tânără.

Ce îți dorești, cu adevărat, de ziua ta?

– Nu-mi doresc decât sănătate, chestii materiale nu-mi mai doresc de mult, de când am realizat că fără sănătate nu faci nimic. Dacă nu se întâmpla să-l pierd pe tata, poate gândeam altfel. Îmi doream o casă, nu știu ce mașină sau bijuterie dar acum nu vreau decât să fim sănătoși. Să am familia lângă mine este cel mai mare cadou pe care pot să-l primesc.

Cum petreci azi? Ai vreun loc special unde îți place să mergi?

– O să ies cu familia la restaurant, doar cu ei, cu Glance și părinții lui. Am depășit faza în care să vreau petreceri. De fapt, e primul an în care sunt doar cu familia. După ce am născut nu am mai simțit nevoia să fac petreceri mari.

“Toate păpușile sfârșeau dezbrăcate, dezmembrate, fără păr”

Când erai mică, ce tort îți plăcea să-ți facă mama ta? Ce primeai de la copii?

– Îmi aduc aminte foarte bine de păpușile pe care mi le făceau cadou părinții mereu. De ziua mea eu primeam una mare și sora mea una mică, de ziua ei primeam invers, ca să ne împace pe amandouă. Toate sfârșeau dezbrăcate, dezmembrate, fără păr. Și, în fiecare an, mama îmi făcea un tort cu cremă de cacao și vanilie, crema pe care o folosesc azi și eu la toate prăjiturile. Sigur îmi va face și azi unul.

“Eu am fost mai egoistă decât sora mea”

Împărțeai cadourile cu sora ta? Știu că sunteți super unite.

– Trebuie să recunosc că eu am fost mai egoistă decât Roxana și încă mai am așa, o umbră din egoismul ăla. Mereu mi-ai dorit să fiu ca ea, este cel mai bun om care există pe pământul ăsta. Cea mai empatică și cea mai altruistă. Este persoana care își dă și haina de pe ea dacă e cazul. Deși sunt sora cea mare, în toți anii ăștia ea mi-a fost echilibrul și am avut foarte multe de învățat de la ea. Avem noi o vorbă, ‘respirăm una prin alta’.

Știu că ai avut o relație unică cu tatăl tău. Ce cadouri primeai de la el?

– Când eram mică, jucării. După ce am crescut îmi doream altceva. Tata a fost, la un moment dat, detașat , 2 ani a stat acolo. Și țin minte că îmi doream foarte mult un lănțișor de aur. Primul cadou valoros de la el a fost un lănțișor de aur cu cruciuliță și, din păcate, ultimul cadou primit de la el a fost tot un lănțișor, înainte să ne părăsească.

Aveați vreun tabiet de ziua ta, te ducea undeva, făceați ceva doar voi doi?

– Aveam o regulă: de la 18 ani, de când am plecat de acasă, nu a existat zi de naștere în care părinții mei să nu vină la București sau noi să nu mergem la ei, la Vaslui. Asta este regula noastră în familie, de zilele noastre suntem împreună. Și când mergeam în club, veneau cu noi.

“Cel mai frumos cadou primit de la Glance este Zaynab”

Ce crezi că vei primi astăzi de la Glance? Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit, vreodată, de la el?

– Cel mai frumos cadou primit de la Glance este Zaynab. Am aflat că sunt însărcinată pe 22 ianuarie, cu câteva zile înainte să împlinesc 40 de ani. Întotdeuna m-am gândit și am simțit că voi avea copil la 40 de ani, deși când eram mică m-am văzut mereu mamă tânăra. Glance și Zaynab sunt născuți la o zi diferență, deci prima dată Glance și-a văzut fata de ziua lui. Nu știu ce o să primesc de la el anul acesta, sigur o să-mi ia un buchet de frezii pentru că știe că-s florile mele preferate.

Cea mai mare dorință: “Făcând-o așa de târziu, vreau să prind câți mai mulți ani din viața ei”

Ai vreun vis pe care nu ți l-ai îndeplinit încă?

– Știu că o să mă repet, dar nu-mi doresc nimic mai mult decât să fim sănătoși. Poate o să sune neinteresant pentru unii, dar îmi doresc din tot sufletul să-mi văd copilul mare. vreau să prind câți mai mulți ani din viața ei. Și poate voi avea norocul să îmi văd și nepoțeii la un moment dat.

Cum erai la 20 de ani și cum ești acum? Ce simți că ai câștigat și ce ai pierdut?

– În primul rând pot să spun ce am pierdut: o jumătate din mine atunci când a murit tata. Și am câștigat copilul, care a venit imediat după moartea tatei și mi-a redat echilibrul, pentru că atunci am fost praf. Când s-a născut Zaynab am decis să-mi revin, pentru ea. Eu am rămas însărcinată în decembrie 2018, în iulie 2018 l-am pierdut pe tata și cred, sincer, că el mi-a trimis-o.

Ce te face fericită și ce te face să plângi, cu adevărat?

– Am foarte multe momente când plâng de fericire, iar fiica mea, când mă vede cu lacrimi în ochi, trebuie să se asigure de fiecare dacă că sunt lacrimi de fericire. Într-o zi eram obosită și am zis să dorm cu ea. Adevărul e că m-a adormit ea pe mine, mi-a spus o poveste, mi-a ținut capul în brațe și m-a mângâiat așa cum o adorm eu. Când m-am trezit și am văzut-o că nu se mișcase 40 de minute, mi-au dat lacrimile de fericire.

“Nu fac niciodată plăți pe data de întâi a lunii”

Ce nu știe lumea despre tine?

– Lumea nu știe că nu fac niciodată plăți pe data de întâi a lunii, asta este regula mea. Dacă, Doamne ferește!, sunt forțată să fac asta, toată săptămâna trebuie să plătesc diverse lucruri. Și în fiecare an, în noaptea de Revelion, înainte să urc pe scenă, am grijă să-mi pun bani în pantofi. Loredana Groza m-a învățat lucrul acesta, este o superstiție a artiștilor, ca să ‘stai’ pe bani tot anul. Și funcționează.