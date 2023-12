Adolescent fugit de-acasă din cauza mamei antivacciniste, care nu-l lăsa să învețe. Poliția a deschis dosar de răpire

Poliția din Manchester anchetează o posibilă răpire a unui copil de 11 ani care a reapărut după șase ani în care a trăit alături de mama sa. Băiatul, acum în vârstă de 17 ani, a spus că a fugit din Franța, unde trăia împreună cu mama lui, scrie The Guardian, preluat de .

Alex Batty a fost dat dispărut în urmă cu șase ani, pe când se afla într-o excursie programată în Spania, excursie din care nu s-a mai întors. a fost sesizată poliției de către bunica sa Susan Caruana, care era tutorele său legal și cu care locuia în Oldham.

Fotografia copilului a fost publicată în mai multe ziare, cu speranța că i se va da de urmă. Bunica lui Alex suspecta că acesta ar fi fost luat de mama și bunicul copilului ca să locuiască toți trei într-o comunitate religioasă din Maroc.

Săptămâna trecută, Alex a fost găsit și luat de un tânăr, Fabien Accidini, în apropierea orașului Toulouse, din sudul Franței. Adolescentul mersese 35 de kilometri pe jos, timp de două zile. Inițial, el le-a spus polițiștilor că a făcut o excursie prin munții Pirinei, cu speranța că va evita astfel a mamei și bunicului.

„Am minţit, pentru a încerca să-i protejez pe mama şi pe bunicul meu, dar îmi dau seama că probabil vor fi prinşi oricum. M-am prefăcut că am fost într-o călătorie atât de lungă, din acest motiv”, a spus Alex, după ce a recunoscut că fugise de mama sa.

Reîntâlnirea cu bunica, după șase ani de absență

Într-un interviu dat după întoarcerea la bunica sa, în Marea Britanie, Alex Batty a spus că, după ce a fost luat de cătra mama sa, Melanie Batty, a locuit în mai multe zone din Spania și Franța, ultima reședință fiind într-o fermă din Chalabre, regiunea Aude din sudul Franței.

După o ceartă cu mama sa, adolescentul a decis să plece de acasă, motivul disputei fiind că Alex dorea să-și continue studiile pentru a deveni inginer de sistem, lucru cu care aceasta nu era de acord. Băiatul a spus că și-a dat seama că nu mai putea trăi cu mama sa “anti-guvernamentală şi anti-vax”, la care se adăuga faptul că mutările frecvente i-au limitat viața socială, neavând prieteni.

„Mi-am dat seama că pentru viitorul meu nu era un mod grozav de a trăi. Mi s-a ridicat ceaţa, pentru că am început să cântăresc din nou totul – avantajele şi dezavantajele Angliei”, a declarat Alex, care a precizat că primele gânduri de a fugi de mama lui au apărut la vârsta de 14 ani. „Muncă, muncă şi iar muncă, fără să studiez. Aceasta este viaţa pe care mi-am imaginat că o voi duce, dacă voi rămâne cu mama mea”, a adăugat Alex.

Acesta a revenit în Marea Britanie, unde s-a reîntâlnit cu bunica sa, Susan Caruana. „Când m-am întors la Manchester, ploua ca de obicei. Am fost dus înapoi la casa bunicii mele şi am intrat pe uşă, iar ea era în sufragerie. Am început să tremur şi am îmbrăţişat-o mult. Casa este diferită acum, dar încă se simte la fel. Cea mai mare diferenţă este că atunci când am plecat eram băiat, dar acum am 1,80 m, aşa că sunt prea mare pentru pat”, a mai spus Alex Batty.