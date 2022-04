Adrenalină în stare pură: Lewis Hamilton a sărit cu parașuta în Dubai! Cum a decurs toată acțiunea. VIDEO

În vârstă de 37 de ani, Lewis Hamilton și-a luat gândul de la un început dezamăgitor de sezon, căutând senzații tari în Dubai.

Lewis Hamilton, un pasionat de parașutism

Lewis Hamilton a dovedit că nu se pricepe doar la curse de , ci și la skydiving. El a fost surprins de însoțitoarea lui în timpul unui salt din avion, făcând acrobații în aer.

ADVERTISEMENT

Într-un videoclip postat pe Instagram, pilotul de curse este văzut plonjând din aeronavă. Hamilton purta un tricou, pantaloni scurți și o cască albastră de siguranță.

La aterizare, el a fost a bătut palma cu Naila, însoțitoarea lui de zbor, care a rămas uimită de abilitățile lui de skydiver. Pilotul a sărit alături și de Angela Cullen, care lucrează pentru echipa Mercedes a lui Hamilton.

ADVERTISEMENT

Dintr-un alt unghi, septuplul campion mondial este filmat de ce este capabil în săritura sa deasupra deșertului din Dubai, fără ajutorul unui instructor.

Într-un story de pe contul său oficial de Instagram, Hamilton a scris înainte de salt: „Ziua de odihnă, cea mai bună zi!”. Potrivit surselor, Lews Hamilton ar fi sărit de 10 ori în Dubai în aceeași zi.

ADVERTISEMENT

Lewis Hamilton, în cautarea recordului

După cursele consecutive din Qatar și Arabia Saudită, întrecerile dintre piloții de Formula 1 revin weekend-ul acesta, la Melbourne.

se confruntă cu un obiectiv destul de dificil, acela de a atinge recordul de opt titluri mondiale, până la sfârșitul sezonului.

ADVERTISEMENT

Pilotul de curse a stârnit temeri că ar putea părăsi Formula 1 după ce a recunoscut în fața fanilor că se luptă „mental și emoțional”. De asemenea, el a mărturisit că a fost un „efort constant” pentru a continua uneori.

ADVERTISEMENT

Ideea că Hamilton ar putea renunța la câștigarea celui de-al optulea titlu mondial i-a întristat pe fani. Îndeplinirea acestui deziderat ar însemna că îl va depăși pe Michael Schumacher.

Unul dintre suporteri a scris pe Twitter: „O s-o spun. Hamilton se va retrage la finalul acestui sezon. […] Inima lui nu mai este acolo, nu are cea mai bună mașină și are prea multe lucruri de făcut în afara F1”.