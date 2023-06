Adrian Enache face 57 de ani: “Iuliana înțelege că sunt nebun”

Adrian Enache, la 57 de ani, face dezvăluiri despre cea mai mare dorință a lui, neîmplinită până acum. Celebrul cântăreț ne mai spune că cel mai frumos cadou pe care-l primește, zilnic, de la Iuliana Marciuc este înțelegerea și că toată viață a fost pasionat de muzică și fotbal.

Adrian Enache face 57 de ani

De ziua lui, Adrian Enache mărturisește că 57 de ani nu înseamnă nimic pentru el. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, celebrul cântăreț ne spune că oamenii îl întreabă, pe stradă, dacă ‘doarme în frigider’.

ADVERTISEMENT

Adrian Enache recunoaște că cel mai frumos cadou pe care-l primește, zilnic, de la Iuliana Marciuc este înțelegerea și că cea mai mare dorință a lui este să facă o piesă rock cu ‘greii’ genului de la noi din țară.

Cunoscutul cântăreț își amintește cum s-a sufocat, în copilărie, de la niște căpșuni cu zahăr și cum se numește prăjitura pe care mama lui i-o face de ziua lui. Adrian Enache tatăl mărturisește că cel mai important cadou, primit de la Dumnezeu, sunt Diana și David, copiii lui.

ADVERTISEMENT

”Îmi mai spune Diana: ‘mai tată, ori tu arăți prea tânăr ori eu sunt prea babă’”

La mulți ani, Adrian Enache. Ce înseamnă 57? Cum te simți, te mai ține ceva, sau ești verde de dimineață până seară?

-Sincer, nu înseamnă nimic. Vreau să-ți spun că în fiecare zi sunt ‘somat’ de diverși oameni, pe stradă, care mă întreabă dacă eu dorm în frigider (râde). Mă bucur că arăt ca multe persoane publice care se prezintă bine și azi, Simona Dichiseanu, Belodedici. Când merg cu Diana în turnee lumea mă întreabă dacă pot să facă o poză și cu soția. Îmi mai spune Diana: ‘mai tată, ori tu arăți prea tânăr ori eu sunt prea babă’.

ADVERTISEMENT

“Iuliana înțelege că sunt nebun”

Ce crezi că o să primești astăzi cadou de la Iuliana?

-Eu primesc zilnic cadou de la ea și se numește ‘înțelegere’. înțelege că sunt un nebun. Mă înțelege și mă acceptă așa cum sunt și ăsta DA cadou. E foarte greu ca o femeie să înțeleagă așa ceva. Uneori plec și câteva luni, în vacanță se duce mai mult ea cu David pentru că eu am angajamente. Primesc zilnic acest cadou așa că pot considera că-mi sărbătoresc ziua în fiecare zi (râde). Pe mine mă întristează când primesc un tort și mi se spune câți ani am împlinit.

În fiecare zi mănânc un ecler șmecher și beau o șampanie. Anul trecut s-a nimerit să cânt la o nuntă, fix de ziua mea. Eu le cântăm apoi ei m-au sărbătorit pe mine, cu tort și tot ce trebuie. Dumnezeu lucrează, nu stă degeaba, așa că anul asta s-a nimerit la fel. M-a sunat o doamna să mă roage să-i cânt la nuntă și mi-a spus că o să mă serbeze și pe mine. Nu știu dacă vreun alt artist a avut norocul să cânte la o nuntă de ziua lui.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare dorință: “O piesă cu superstarurile din muzica rock”

Ai vreun vis neîmplinit încă? Ce ți-ai fi dorit să faci și n-ai reușit?

-Am un vis care vreau să se împlinească, vreau să cânt o piesă cu băieții de la Holograf și una cu Iris. Eu am cântat muzică rock, nu m-au lăsat părinții să mă duc la Compact pentru că aveam doar 17 ani, că mă duceam. Am fost un norocos. Am jucata fotbal cu Hagi, sunt prieten cu Cristi Chivu, l-am cunoscut pe Beckham, pe Tom Jones. Asta îmi mai doresc, să fac o piesă cu superstarurile din muzica noastră rock.

ADVERTISEMENT

“Dacă mă pui să aleg între fotbal și Sharon Stone, aleg fotbalul”

Cum îți petreceai ziua în copilărie? Ce cadouri primeai de la părinții tăi?

-Eu eram mereu pe terenul de fotbal, eram ahtiat după acest sport. Când am crescut eram cu trupa de rock pe scenă, mergeam în turnee așa că totul se învârtea în jurul muzicii și a fotbalului. Dacă mă trezeșți acum, la 3 dimineața, și mă pui să aleg între fotbal și Sharon Stone, aleg fotbalul. Cele mai frumoase cadouri de la părinții mei au fost prima pereche de ghete de foftbal, poloneze, și o chitară.

Mama ta obișnuia să-ți facă vreun tort sau o prăjitură, special de ziua ta?

-Da, îmi făcea prăjitura ‘albinuța’, așa se numea. Și astăzi mă duc până la Galați s-o mănânc, este o prăjitură de casă cu miere.

“Mi se spunea ‘frumușelul’ sau ‘sex-simbolul’ “

Cum era Adrian Enache la 20 de ani și cum este acum, la 57?

-Tot timpul mă mir de vârsta mea. La un moment dat mi-a zis un nene, când mă plimbam pe faleza din Galați: ‘nu te îmbată cu succes, o să arăți mai bine după 40, 50 de ani’. Acum îmi dau seama că avea dreptate, aș vrea să-l găsesc și să-i mulțumesc. Mereu mi se spunea ‘frumușelul’ sau ‘sex-simbolul’. Nu-mi vine să cred ce mesaje primesc de la puștoaice de 19 ani la vârsta pe care o am. Dar cele mai mari fane ale mele au 4,5 ani.

Care este destinația ta preferată, dacă vrei să pleci undeva de ziua ta?

-Îmi place foarte mult America, mai ales Las Vegas-ul. Zici că m-am născut acolo. Dar dacă ar fi să plec aș alege Sicilia sau Sardinia. Italia este un muzeu în aer liber. Îmi mai place Praga pentru că este un oraș de artiști. Nu m-aș mai da jos de pe Podul Artiștilor și aș merge mereu la bisericile lor unde se cânta jazz după slujbe.

“M-am sufocat, m-am panicat îngrozitor” își amintește Adrian Enache

Ai vreo amintire de ziua ta, vreo întâmplare care ți-a rămas în memorie?

-În luna iunie apar căpșunile, asta țin minte de când eram mic. Și n-am uitat că, pe vremea lui Ceaușescu nu prea existau fructe exotice, așa că mereu mi-au plăcut pepenii, visinile și căpșunile. Mama îmi curăța și îmi pregătea căpșuni cu zahăr. Punea farfuria la frigider să-și lase sucul și să fie reci când veneam acasă. Fix de ziua mea am venit odată de la fotbal, înfierbântat, și cum eram pofticios am dat să beau o gură din sucul lăsat de căpșuni. Doar că a venit prea repede pe gât și m-am sufocat, m-am panicat îngrozitor. Nu mai puteam să respir și au trecut câteva minute bune până când mi-am revenit.

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut, până acum?

-Cel mai ‘scump’ cadou a fost pe 12 iunie 2002, când am ajuns pe teren la Campionatul European, și negociam cu David Beckham un tricou al lui Cristi Chivu. Am ajuns în cantonamentul echipei naționale și ăsta a fost cel mai frumos cadou. Seara am fugit de la Liege la Paris și am cântat pe un vapor cu turiști. Am fost invitat să cânt acolo, chiar de ziua mea, de către un magnat român. Nu am înțeles de ce mi se umple masa cu șampanie scumpă atunci când am început să cânt în turcește. Tot personalul de pe vas era turc.

“Copiii mei sunt un cadou de la Dumnezeu”

Care este cea mai mare realizare a ta în acești 57 de ani pe care-i împlinești?

-Clad David Mihnea Enache și . Îmi calcă pe urme și sunt foarte fericit, copiii mei sunt un cadou pe care mi l-a dat Dumnezeu. Joc în clip cu fiul meu, caânt cu fiica mea în duet. Ce-mi mai doresc este să reușesc să joc într-un film alături de David. De la un timp Daniel Nuța l-a luat sub ‘aripa’ lui pe David, îmi place foarte mult de el.