Adrian Mazilu, în extaz după un nou gol spectaculos pentru Farul: „Sper să mai marchez așa! Văd că îmi iese”

Puștiul „marinarilor” a ajuns la trei goluri marcate în acest sezon și pare că și-a câștigat deja locul de titular în formația lui Gică Hagi, care a vorbit la finalul meciului despre Adrian Mazilu, explicând motivul pentru care l-a schimbat la doar cinci minute de startul reprizei secunde.

Adrian Mazilu, în extaz după un nou gol spectaculos pentru Farul

Adrian Mazilu este în extaz după un nou meci reușind să marcheze un gol împotriva lui Sepsi: „Sper să mai marchez așa goluri, muncesc mult la antrenamente, exersez aceste execuții.

S-a văzut și în seara asta. Exersez această execuție de foarte mult timp, încă de la juniori. Văd că îmi iese. Am început bine, suntem toți uniți și ne-am motivat să câștigăm meciul.

Am 17 ani, dar nu îmi este frică să ies la luptă, nu am emoții, nu contează că sunt un copil, dau totul pe teren. Nu am auzit de nicio ofertă, dar nu mă interesează. Cât sunt aici, dau totul pe teren”.

„Domnul Hagi a zis în vestiar că, dacă echipa începe să atace, trebuie să mă schimbe. Tactic, era mai bine, pentru că a băgat un fundaș și ne-am apărat mai bine.

E destul de dificil, dar trebuie să câștigăm și următorul meci. Trebuie să ne odihnim bine, este un meci greu. O luăm pas cu pas, fiecare meci este important. Până la titlu, mai este de jucat.

Sunt trei sau patru echipe în lupta la titlu. E un vis foarte frumos. Mereu am visat să câștig campionatul. Sper să se îndeplinească”, a mai spus Adrian Mazilu la finalul meciului dintre Farul și Sepsi.

Gică Hagi, mulțumit de Adrian Mazilu

La finalul meciului, , pe care l-a lăudat, dar pe care vrea să îl țină cu picioarele pe pământ pentru a-și continua forma bună arătată până acum: „Mazilu e pe drumul bun, e serios, foarte talentat, se adaptează la ritmul și intensitatea primei ligi. Ca el mai avem și alții, el iese în evidență pentru că marchează și o face foarte bine”.

„De-abia a debutat în prima ligă, ușor, ușor o să vină toate și puterea și rezistența, jucăm la 3 zile și o să urmeze să joace mai mult. Kiki era supărat în vestiar că nu i-a fost validat acel gol. E în revenire de formă și ne bucură acest lucru.

Cel mai bine e că avem un lucru foarte bun și că ne ajutăm, jucăm pentru noi, o facem pentru noi și asta e tot ce contează. Ne plac jucătorii polivalenți, care știu și să se apere bine. Suntem o echipă foarte bună, avem jucători buni pe toate posturile”, a mai spus Gică Hagi.