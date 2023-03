Adrian Mititelu, anunț războinic înaintea „finalei” Sepsi – FC U Craiova: „Ori noi, ori ei. Nu se poate merge la egal ”. Video

Adrian Mititelu își dorește să obțină calificarea în play-off-ul din SuperLiga și anunță o finală de totul sau nimic pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Sepsi – FC U Craiova 1948 se va juca joi, de la ora 21:00, iar finanțatorul alb-albaștrilor vrea ca elevii lui Nicolo Napoli să facă un meci spectaculos.

Adrian Mititelu, anunț înainte de Sepsi – FC U Craiova 1948: „Ambele echipe merită să fie în play-off. Diferența va fi făcută de un detaliu, o formă de moment”

Oltenii așteaptă cu sufletul la gură rejucarea partidei de la Sfântu Gheorghe și speră în calificarea celor de la FC U Craiova 1948 în play-off. este conștient de valoarea fotbaliștilor antrenați de Cristiano Bergodi, însă vrea ca formația sa să termine în primele șase poziții din SuperLiga.

„Meciul are două variante: ne calificăm noi sau ei. Dacă Sepsi reușește să dea un gol mai mult decât noi merg ei, dacă suntem egali la goluri mergem noi. Sunt două variante, a treia este pentru impresia artistică. Este un meci foarte, foarte greu pentru noi.

Întâlnim o echipă foarte bună, chiar dacă s-a văzut că în ultimele partide din 2023 nu au fost așa cum s-au fi așteptat, dar formează un grup foarte puternic, bine organizat cu jucători de certă valoare. Au câștiga Cupa și Supercupa României, au fost în play-off în urmă cu doi ani”, a spus Adrian Mititelu.

, formația lui Nicolo Napoli înregistrând o singură înfrângere în campionat. Adrian Mititelu a declarat că Sepsi este o echipă experimentată și este de părere că diferența poate fi făcută de forma de moment a jucătorilor.

„Întâlnim un adversar care din punct de vedere al experienței este net superior, însă avem o echipă valoroasă, cu jucători de calitate, care a jucat fotbal în majoritatea meciurilor și încânta cu jocul ei în raport cu celelalte competitoare.

Ambele echipe merită să fie în play-off, șansele sunt 50-50. Probabil că diferența va fi făcută de un detaliu, o formă de moment, șanse și ce o vrea bunul Dumnezeu, pentru că mai ai nevoie de șanse în astfel de meciuri. Într-un fel s-a făcut dreptate, pentru că nu era bine pentru Sepsi și fotbal să meargă în play-off cu trei puncte câștigate la masa verde”, a declarat finanțatorul lui FC U Craiova 1948.

Mesaj pentru Laszlo Dioszegi: „Cred că o să îmi dea dreptate”

Adrian Mititelu i-a transmis finanțatorului de la Sepsi OSK că rejucarea partidei de pe stadionul din Sfântu Gheorghe este decizia corectă a Comisiei de Recurs. Acesta consideră că formația covăsneană nu putea să câștige cele trei puncte la masa verde.

„Dacă se termina așa și decizia era respinsă la recurs, Sepsi ar fi fost o echipă cu două puncte în avans. Nu cred că ei erau foarte fericiți, noi eram supărați și mulți frustați. Cred că era o chestiune care nu era bună pentru nimeni, doar pentru cei de rea credință.

Dacă gândesc în profunzine domnul Dioszegi și cei de la Sepsi cred că o să îmi dea dreptate. Care este granița între a fi în primele patru, cinci locuri și să te bați pentru câștigarea play-out-ului, din punct de vedere al punctajului tot acolo ești”, a spus Adrian Mititelu.

Avertisment pentru suporteri înainte de Sepsi – FC U Craiova 1948: „Să nu facem nici nuntă dacă reușim, nici înmormântare dacă pierdem”

Adrian Mititelu consideră că obținerea calificării în play-off i-ar face pe olteni mai încrezători în forțele proprii, însă finanțatorul oltenilor nu exclude nici o înfrângere cu Sepsi. Acesta le-a transmis suporterilor că gruparea din Bănie va continua să crească, indiferent de rezultatul final de la Sfântu Gheorghe.

„Am lipsit ani de zile din fotbalul românesc, am luat-o din mocirla ligii a patra, la fel ca Sepsi. Ne-ar ajuta din punct de vedere mental pentru că am face un pas, dar asta nu înseamnă că dacă vom pierde la Sepsi va fi o tragedie, suntem pregătiți pentru ambele scenarii.

Sunt convins că anul viitor vom intra în play-off fără probleme, nu vor exista emoții ca acum. Ce s-a întâmplat în vara aceasta este o lecție de viață, o filă învățată care mă va ajuta în deciziile viitoare. De acea îi anunț pe suporterii noștri să nu facem nici nuntă dacă reușim, nici înmormântare dacă pierdem.

Echipa este aceași, jocul, bucuria și dragostea pentru echipă nu o ia nimeni și nu trebuie să fie condiționată de un meci sau de altul. Avem o echipă frumoasă, jucăm fotbal și s-a creat cu foarte mulți bani, multă muncă, răbdare și suferință. Indiferent de ce se va întâmpla joi, echipa va merge în sus”, a spus Mititelu.

Finala pentru play-off, de totul sau nimic: „Nu se poate merge la egal”

FC U Craiova 1948 poate obține calificarea în play-off-ul campionatului cu un rezultat de egalitate, însă patronul juveților exclude acest scenariu. Adrian Mititelu a declarat că elevii lui Nicolo Napoli trebuie să facă un joc spectaculos, chiar dacă nu vor câștiga la finalul celor 90 de minute.

„Nu se poate merge la egal, este ușor să mergem la egal. Sepsi este o echipă foarte bună, îți dă un gol și dacă joci la egal alergi să le dai gol și poate să iese un dezastru. Părerea mea că trebuie să mergem ori noi, ori ei. Mai bine faci un meci frumos și important să nu luam mai multe goluri decât marcăm.

Mergem să jucăm fotbal, au un teren foarte bun și sper să nu îl ude, chiar dacă îl ude merge mingea. Au jucat bine în general acasă, cu CFR Cluj au jucat bine și puteam să câștige. Ne temem de ei, dar mergem cu curaj să dăm goluri, să jucăm cu demnitate și bărbăție. Suntem Craiova, avem un spirit și vrem să încântăm lumea.

Adversarii noștri știu că avem echipă, valoare, tehnică și viteză. Ca urmare vrem să ne respectăm blazonul și să jucăm fotbal, nu să obținem o calificare gen autobaza în poarta”, a mărturisit Adrian Mititelu.