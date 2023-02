Adrian Mititelu anunță cum vor intra spectatorii la meciul FC U Craiova – FC Voluntari: „Vom aplica legea la sânge”. Ce model a vrut să aplice. Video Exclusiv

FC U Craiova 1948 a pus în vânzare bilete pentru meciul cu FC Voluntari de pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar Adrian Mititelu a intervenit în direct la pentru a explica cum se va face accesul fanilor.

Adrian Mititelu îi liniștește pe suporterii care vor să vină pe stadion la FC U Craiova 1948 – FC Voluntari: „Nu s-a schimbat nimic”

Adrian Mititelu a transmis un mesaj pentru toți suporterii echipei sale la : „Nu s-a schimbat nimic, doar că de acum încolo se va aplica legea și regulamentelul, în sensul că dacă vor fi acele scandări interzise de lege, vor fi evacuați după ce vor fi avertizați în prealabil. Se va aplica legea la sânge.

Patronul lui FC U Craiova 1948 a dezvăluit însă că din sezonul viitor vor fi luate măsuri de securitate mult mai severe: „Nu se poate aplica ceea ce voiam eu să fac. Nu va fi nimeni legitimat. Eu voiam să fac un acces după model englezesc, însă am văzut cum sunt organizați acolo și e nevoie de timp, explicații, să înțeleagă oamenii cu o lună înainte. Amânăm acest sistem pentru sezonul viitor”.

Cei care nu se vor conforma, ar putea primi interdicție la toate competițiile sportive de până la un an, începând cu meciul cu FC Voluntari: „Nu le trebuie niciun document să intre la meci, e la fel ca până acum. Singura schimbare e că nu se mai acceptă înjurăturile, așa cum spune legea. Asta am cerut Jandarmeriei. Cei care vor fi evacuați vor fi și interziși un an.

Nu eram foarte bine pus la punct cu Legea 4 însă acum am citit și m-am documentat. Există pârghii legale pentru toate acțiunile de pe stadion, numai că s-a instaurat o cutumă așa: ‘Lasă, domne, hai să înțelegem!’, și s-a ajuns unde s-a ajuns”, a mai spus Adrian Mititelu.

Adrian Mittitelu acuză din nou: „Îmi ajung 20 de ani de înjurături. Și așa e greu să trec peste ce s-a întâmplat în ultima perioadă”

Adrian Mititelu le transmite din nou un mesaj ultrașilor de la Peluza Sud Craiova 1997: „Dacă dai 500 de inși, nu poți să îi identifici pe toți. Cei care fac fapte și consideră că e dreptul lor de a-i înjura. Ce se întâmplă la noi se întâmplă la toate cluburile. Sunt suporteri care 10-15% dintre ei au avut cel puțin o interdicție. Ce pot să fac mai mult de atât?

Îmi ajung 20 de ani de înjurături. Și așa e greu să trec peste ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Suporterii care vin să facă asta m-au înjurat ani de mamă, de nepoți, de nevastă! Au venit și la poarta mea și dacă au văzut că merge ei cred că pot să facă orice!”.

Meciul dintre FC U Craiova 1948 și FC Voluntari se va disputa luni, 20 februarie, de la ora 20:00. Cel mai ieftin bilet de intrare costă 10 lei la peluză. Cu o victorie, echipa lui Adrian Mititelu poate spera în continuare la ultimul loc de play-off, fiind la șapte puncte distanță de Sepsi, după decizia Comisiei de Disciplină a FRF.

