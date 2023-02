Adrian Mititelu e convins că meciul Sepsi – FC U Craiova se va rejuca: „FRF nu-și permite să-i trimită în play-off cu puncte câștigate la masa verde!”

FC U Craiova 1948 a câștigat împotriva celor de la FC Voluntari, scor 2-1, iar Adrian Mititelu are speranțe că elevii lui Nicolo Napoli vor ajunge în play-off-ul din SuperLigă. La primul meci cu spectatori pe stadionul „Ion Oblemenco” după incidentele de la Sfântu Gheorghe, finanțatorul oltenilor a fost luat din nou la țintă de suporteri.

Adrian Mititelu, mulțumit că echipa a dat dovadă de caracter: „Putem să batem pe oricine când suntem serioși”

Trupa lui Nicolo Napoli continuă serie de rezultate fără înfrângere, iar oltenii sunt la cinci lungimi în spatele celor de la Sepsi, formație care ocupă poziția a șasea. Adrian Mititelu a declarat că i-a „citit” pe cei de la , care au intrat cu avantaj la vestiare.

„Mi-a fost teamă de acest meci, le-am transmis celor din echipă cu câteva zile că o să fie un meci foarte greu. Am studiat foarte mult Voluntari și exact ceea ce am anticipat s-a întâmplat, doar că în seara aceasta am avut și șansă. Șansa vine odată cu cei care joacă fotbal, dar trebuie să recunoaștem că au fost niște momente de cumpănă.

O parte din ghinionul pe care l-am avut în turul campionatului s-a mai recuperat, am avut puțină șansă într-un moment foarte greu. Am reușit să întoarce jocul și scorul, să dăm dovadă că suntem o echipă puternică, cu caracter și putem să batem pe oricine când ne propunem și suntem serioși”, a declarat Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu își face griji pentru partida cu CS Mioveni, formație neînvinsă în SuperLiga de la numirea lui Nicolae Dică în funcția de antrenor. Acesta a declarat că Nicolo Napoli ar putea schimba sistemul tactic în următoarele confruntări, chiar dacă Juan Bauza se simte foarte bine în 4-2-3-1.

„Sunt două meciuri foarte grele, unul s-a disputat astăzi și am scăpat, însă urmează unul foarte greu cu Mioveni. O echipă de acest gen, trebuie să muncești foarte mult cu ei, pentru că ei nu prea sunt preocupați de jocul deschis, ci să fructifice ceea ce pot ei.

Avem stilul nostru de joc 4-2-3-1, care datorită lui Bauza poate fi schimbat greu, deși avem în calcul să jucăm și 4-3-3. Jucăm cu Bauza în spatele vârfului, jocul nostru este ușor de anticipat, însă noi reușim să facem diferența prin calitatea jucătorilor și îmbinare de tehnică cu viteză”, a spus finanțatorul lui FC U Craiova.

Adrian Mititelu se gândește la play-off: „Cred că avem 50% șanse să ne calificăm”

. Acesta speră ca FC U Craiova 1948 să obțină o decizie favorabilă, iar oltenii să rejoace partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe, chiar dacă prima decizie a Tribunalului din București nu a fost favorabilă alb-albaștrilor.

„Astăzi am avut o seară foarte bună, acum încerc să cred cu adevărat în play-off. Sunt șanse de 50%, încă sper ca meciul de la Sfântu Gheorghe să se rejoace. Nu cred că FRF își permite să o trimită pe Sepsi cu puncte câștigate la masa verde în play-off.

Pot să dețină o mențină o decizie care nu au nicio acoperire în lege, ce puteam să fac eu dacă nu aveam nicio atribuție de organizare? Cred că domnul Răzvan Burleanu va lua piciorul de pe accelerație și lasă comisiile să judece cum cred de cuviință.

Eu refuz să cred că domnul Burleanu acceptă să meargă în play-off cu punctele câștigate la masa verde. De aceea sunt convins că vom juca meciul de la Sfântu Gheorghe, poate ne bat pe teren și nu mai putem să comentăm. Speranța că se va rejuca meciul cu Sepsi, chiar cred că avem 50% șanse să mergem în play-off”, a declarat Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu, în război cu „Gogoașă”, liderul galeriei lui FC U Craiova 1948: „Nu mai vede niciun sfanț”

FC U Craiova 1948 – FC Voluntari 2-1 a fost prima partidă cu spectatori pe stadionul „Ion Oblemenco” pentru formația finanțată de Adrian Mititelu după incidentele de la Sfântu Gheorghe. Pe parcursul meciului, patronul „alb-albaștrilor” a fost una dintre țintele suporterilor.

Adrian Mititelu a declarat că Andrei Preda „Gogoașă” nu va mai primi ajutor financiar din partea familiei sale: „Nu mi-a fost teamă că se va întrerupe partida, deși din punct de vedere legal puteam să îi evacuăm. M-am gândit că nu pot să perturb meciul. Gogoașă își face jocul, să își caute serviciu, că bani nu mai vede, poate să înjure cât vrea. Nu vede un leu, tot ce face acum este pe gratis.

Să își caute serviciu, să facă afaceri. Îi transmit lui Gogoașă că nu mai vede niciun sfanț. Nu am vrut ca cea mai importantă știre să fie că galeria a fost evacuată, să se bată jandarmii cu ultrașii. Am preferat în continua să fim jigniți și umiliți, familia care ține echipa.

Echipa nu a fost dusă sus de peluză, nu Peluza Sud a creat-o. Echipa trăiește datorită familiei pe care o jignesc, dacă nu mai bagă bani, nu mai au pe cine să încurajeze. Gogoașă știe unde este locul lui, mai târziu sau mai devreme, tot acolo ajungi.

Gogoașă are șapte, opt locotenenți care controlează peluza și pe care au transformat-o într-o afacere personală. O să mai meargă o săptămână, două sau o lună, dar timpul său este epuizat. Este o chestiune de timp, va trebui să își caute servici. Nu poți să mai trăiești din vrăjeală și înjurături toată viața”, a încheiat Adrian Mititelu.