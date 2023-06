Adrian Mititelu nu se teme că-l va pierde gratis pe Andre Duarte: „Nu are nicio șansă. Va primi refuz de la FRF!”

Adrian Mititelu nu e dispus să renunțe la Andre Duarte, deși portughezul s-a transferat în Italia și . Jucătorul dorit și de Gigi Becali la FCSB s-ar putea însă întoarce în Bănie, anunță omul de afaceri.

Adrian Mititelu e sigur pe el: „Duarte nu are nicio șansă. Mă aștept să se întoarcă într-o lună”

Adrian Mititelu a vorbit despre situația fundașului central: „Nu-l pierd deloc gratis pe Duarte. Mi-a venit motivarea cu Kovacic și rezultă că Duarte nu are nicio șansă. Mă aștept să se întoarcă la club.

El a semnat un contract cu Reggiana, știu asta că a cerut cartea verde. Pe 1 iulie va primi refuz de la FRF și apoi ni se va oferi o sumă modestă să-i dăm drumul”, a explicat patronul oltenilor, la .

Ba, mai mult, : „Nu o să-i dăm drumul și probabil că în august va veni la antrenament, că nu vrea să stea un an pe bară. El ne-a trimis notificare, că și-a luat concediu 20 de zile, că așa prevede regulamentul. El e plătit la zi”.

Adrian Mititelu râde de Andre Duarte: „A spus că e liber de la 1 iulie 2023, dar a greșit cu un an”

Adrian Mititelu e convins că Duarte nu va avea drept de joc în Italia: „El a semnat cu Reggiana, dar va primi respins la cererea de carte verde. El a dat o declarație la această procedură, a spus că e liber de contract de la 1 iulie 2023, dar a greșit cu un an, e liber de la 1 iulie 2024”.

Gigi Becali nu a uitat însă că : „Pe Duarte era supărat Mititelu. Spunea că vine cu toporul! Să vină! Acum fundașul a plecat prin străinătate. Dacă mi-l dădea mie, poate ne înțelegeam și la o sumă de bani. Poate vreo 2-300.000 de euro. Așa, Duarte a plecat în altă parte”.

despre situația jucătorului pe care spera să obțină o sumă importantă: „Este prea mult spus teamă. Nu o să îl pierd pe Duarte anul ăsta. Peste un an sunt şanse mari să îl pierd pentru că îi expiră contractul. Dar anul ăsta este un puseu de-al lui şi dorinţa impresarului de a lua bani la semnătură dintr-un eventual transfer sau o închipuită plecare ca jucător liber”.

FC U Craiova 1948 a adus la LPF dovezile care atestă că jucătorul mai are 1 an de contract. Ce contestă jucătorul

Adrian Mititelu a explicat de Duarte spune că e liber de contract: „Noi am prezentat şi documentele şi registrul de la Ligă. El are contract până în 2024. Impresarul are comisionul pentru al doilea an pe care îl încasează acum. Problema este că impresarul şi cu jucătorul, de fapt impresarul, vrea să speculeze o chestiune care se discută la nivel de jurisdicţie europeană fotbalistică.

Conform acestor discuţii, contractele prelungite unilateral nu ar fi valabile. Într-adevăr, există o decizie într-un caz, dar noi ne încadrăm în ea. Clauza de prelungire să nu fie mai mare decât contractul iniţial şi suma pentru anul viitor să nu fie mai mică decât pentru anul iniţial.

Dar la noi suma este mai mare decât în anul iniţial. Ca să devină liber, el trebuie să meargă la FIFA, să ceară să jucător liber, să se judece la TAS. Numai după o astfel de decizie ar putea să se schimbe situaţia sa contractuală”.