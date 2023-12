Adrian Mutu, chinuit de amintiri înainte de Euro 2024: „Acum este o grupă accesibilă”

. Înainte de Campionatul European din Germania, Edi Iordănescu trebuie să pregătească tactica pentru a îndeplini obiectivul. În acest caz, sfatul lui Adrian Mutu pentru România la Euro 2024 este acela că “tricolorii” ar trebui să dea maximul și să iasă din grupă, pentru că au șanse.

Adrian Mutu, despre grupa României de la Euro 2024

Într-un interviu acordat pentru GSP.ro, . Antrenorul lui Neftchi Baku a povestit și câteva momente importante din experiența sa la Campionatele Europene.

“Este o grupă accesibilă față de ultimul campionat la care am participat și eu. Atunci am jucat cu Italia, cu Franța, cu Olanda. Cred că … Poate dacă dădeam eu gol cu Italia, din acel penalty, am fi ieșit din grupă, după o victorie cu campioana mondială en titre la acel moment.

Bine, acum, nu se pot compara grupele, dar naționala actuală este într-o creștere vizibilă. Avem șansele noastre în această grupă. Va fi foarte, foarte greu cu Belgia, dar să nu ne dăm bătuți dinainte.

Să mergem cu încredere la Euro, băieții au muncit bine, bravo lor, să aibă mare încredere. Nu te întâlnești în fiecare zi cu un Campionat European, așa că să dea totul la acesta!”, a spus Adrian Mutu, pentru .

Penalty-ul apărat de Buffon, cel mai mare ghinion al carierei

“Briliantul” a discutat și despre cel mai mare ghinion din cariera sa de la echipa națională. Mutu și-a adus aminte de penalty-ul pe care Gianluigi Buffon l-a apărat. Dacă mingea intra atunci în poartă, România ar mers în etapa următoare a competiției.

“Dacă mă mai bântuie acel penalty, cu Italia?! Eee! Au trecut, totuși, 15 ani, a fost, e drept, un moment important pentru echipa națională, dar nu a fost o finală de Euro. Era un meci în grupă, dar sincer chiar îmi pare rău de moment.

Ce meci aș vrea să retrăiesc? Hmmm. N-am unul în particular. Poate acel episod cu penalty-ul de la Euro. Poate aș schimba execuția… Deși, ideea în sine nu a fost greșită. Știam că Buffon mă cunoaște de la Juventus și din Serie A.

Am zis să dau pe mijloc, sus, ideea mi s-a părut corectă, doar că execuția n-a ieșit cum voiam. Mingea s-a dus la semiînălțime, iar Buffon a avut și noroc! L-a lovit (n.r. balonul) în picior și-n mână. El a avut noroc, eu ghinion”, a povestit antrenorul lui Neftchi Baku.

Sfatul lui Adrian Mutu pentru România la Euro 2024

În finalul discuției, fostul atacant a discutat și despre cum ar trebui ca echipa națională să abordeze duelurile din grupă. Sfatul lui Adrian Mutu pentru România la Euro 2024 a fost acela ca “tricolorii” să dea totul în meciurile în care sunt șanse mari de calificare.

“La echipa națională am dat mereu tot, am fost mereu onorat să joc pentru culorile tricolore. Sunt mai mult decât onorat să fiu golgeterul all time, alături de marele Gică Hagi, am scris niște pagini importante din istoria fotbalului românesc.

Ar trebuie să învățăm din experiența trecută de la Euro, fiindcă am fost concentrați cu echipele importante. Să dăm totul în meciurile în care avem șanse reale de a ne califica. Adică nu să jucăm tare cu Belgia, iar cu Slovacia mai calm. Cu îndrăzneală și cu multă muncă, plus concentrare, putem izbândi”, a fost sfatul lui Adrian Mutu.

Cum a devenit Mutu unul dintre cei mai buni atacanți

“Nu aș putea numi un singur fundaș central sau lateral cu care m-am confruntat și să zic că el a fost cel mai bun. Numai dacă ar fi să calculez din Italia și din Anglia m-am duelat cu Cannavaro, Nesta, Mihajlovic, Materazzi, Cafu, Stam, Maldini, Costacurta, practic, am prins mai multe generații de excepție. Și poate așa am reușit și eu ca atacant”

Când am ratat acel 11 metri, contra Italiei, am învățat două lucruri. Știți care? În momente grele bazează-te pe lucrurile pe care le știi, nu încerca să inventezi nimic. Al doilea? Că nu poți să dai timpul înapoi”, a explicat golgeterul echipei naționale.