Adrian Mutu, discurs emoţionant după Finlanda-România 1-3: ,,Unde n-am ajuns cu picioarele, am ajuns cu inima!”

România a câștigat în Finlanda cu 3-1 și se apropie la doar trei puncte de liderul grupei Danemarca, cu patru meciuri rămase de disputat și meci direct la București, iar tricolorii au șanse reale să treacă pe primul loc ținând cont de jocul prestat la prima victorie în deplasare din această campanie.

Pentru tricolori au marcat Darius Olaru, (min.21), Valentin Mihăilă (min.57) și Ciobanu (min 84), iar pentru finlandezi a înscris Soisalo (min.23), iar Adrian Mutu s-a arătat foarte încântat de jocul echipei sale la debutul său la echipa națională.

,,Ăsta era scopul: cele trei puncte. Am făcut un meci bun, chiar dacă am început timorați, pe un teren greu, a plouat o zi jumate încontinuu. Dar repriza a doua ne-am relaxat și am făcut un joc bun”, a declarat fericit selecționerul după prima victorie ca antrenor al naționalei de tineret.

Adrian Mutu: ,,Nu mi-a fost teamă! Unde n-am ajuns cu picioarele, am ajuns cu inima!”

Selecționerul s-a arătat foarte mulțumit de evoluția naționalei, mai ales în repriza a doua, după un început mai greu de meci: ,,Nu mi-a fost teamă! Știam că sunt buni la fazele fixe, tot timpul vin cu ceva nou. Știam dar nu aveam cum să controlăm, dar eram pregătiți și mă bucur că băieții au rezistat.

Unde n-au ajuns cu picioarele, au ajuns cu inima! Îmi place să îi încurajez și din partea mea nu o să audă reproșuri, decât încurajări și indicații tactice”, a adăugat fericit Adrian Mutu.

Adrian Mutu crede foarte mult în jucătorii săi și are numai cuvinte de laudă pentru elevii săi

,,I-am băgat mai interior (despre Dennis Man și Mihăilă) si i-am pus sa atace spațiile. Așa au venit și golurile. Am făcut o a doua repriză foarte bună și ne-am creat multe ocazii.

Începuturle de meciuri sunt dificile, trebuie să eliminăm tensiunea. Băieții știu ce au de făcut, trebuie doar să joace cu personalitate și să fie relaxați.

N-am făcut o primă repriză extraordinară. Sunt perioade în meci în care trebuie să știi să suferi”.