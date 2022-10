Adrian Mutu, nemulțumit după Rapid – Farul 1-1: „Am dominat partida! Meritam să câștigăm”

„Briliantul” se gândește la meciul cu CFR Cluj, pe care echipa sa îl va juca pe teren propriu duminică, 30 octombrie.

Adrian Mutu, nemulțumit după Rapid – Farul

Adrian Mutu a fost nemulțumit la finalul partidei , explicând ce și-ar fi dorit în plus de la jucătorii săi: „Nemulțumit de rezultat, dar mulțumit de jocul echipei.

ADVERTISEMENT

Păcat că acolo la finalizare… trebuie să lucrăm mai mult, ocazii am avut. Trebuia să câștigăm meciul ăsta, pentru că meritam!”

„Le-am spus la pauză să continue să joace cum au făcut-o în prima repriză. Cred cu tărie că a fost ofsaid la Alibec, așa cred, în fine, nu mai contează, au dat un gol pe pasă în adâncime.

ADVERTISEMENT

Cred că am dominat meciul de la cap la coadă. Am abordat o tactică agresivă, am câștigat multe dueluri mai ales în jumătatea lor, cred că dacă eram mai concentrați, câștigam acest meci”, a mai spus Adrian Mutu la finalul partidei.

„Îmi place să mă uit la ce fac băieții mei pe teren”

„Alibec e jucătorul Farului și nu cred că l-a umilit pe Dragoș Grigore. Alibec a dat un gol, dar nu putem să le luăm meritele fundașilor noștri care au făcut un meci extraordinar.

ADVERTISEMENT

Îmi place să mă uit la băieții mei și la ce fac ei. E normal să reușească un fotbalist precum Denis să facă astfel de faze. În ansamblu s-a văzut că doar Rapid a fost pe teren astăzi”, a .

„O luăm meci cu meci, am terminat turul, speram să-l terminăm cu o victorie. Îi felicit pe băieți pentru că au arătat atitudine și cred că am arătat tuturor că Rapid e o forță.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău de ce s-a întâmplat cu Simona Halep, dar nu pot să spun nimic mai mult”, a mai spus antrenorul Rapidului.